Наладили "экономическое сотрудничество": оккупанты из Запорожской области тянут в Крым грузовики с зерном и овощами

Наладили "экономическое сотрудничество": оккупанты из Запорожской области тянут в Крым грузовики с зерном и овощами

В Запорожской области усиливается "экономическое сотрудничество" оккупированных территорий с крымскими предпринимателями.

Из города Пологи зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, оккупанты готовят к транспортировке в Россию.

Об этом сообщается в Запорожской областной государственной администрации.

"Кроме этого Энергодара в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым. Кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи", — сообщают в ОГА.

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Также Генпрокуратура Украины приступила к уголовному производству по факту похищения военными РФ скифского золота из Мелитопольского краеведческого музея.

Напомним, что в Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты и их муртады рассказывали о том, что это базы ВСУ.

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