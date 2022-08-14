Налет на языке: что он может рассказать о вашем здоровье

Чистый язык является одним из признаков здоровья. Неприятный запах из полости рта и налет на языке свидетельствуют об определенных проблемах. Какие именно, читайте в материале ТСН.ua.

Тонкий белый налет на языке часто бывает утром. Это нормальное явление, означающее, что нужно почистить зубы.

Белый налет на языке: что он значит

Однако причины появления налета на языке бывают разные. И они часто указывают на проблемы со здоровьем. Например, если белый налет на языке сопровождается другими особенностями, следует обратиться к врачу:

толщина налета увеличивается — человек страдает длительными запорами;

появляются признаки интоксикации, в частности повышенная температура – в организме происходят инфекционные процессы;

белый налет на языке появляется только на корне и спинке – нужно проверить желудочно-кишечный тракт;

сухость во рту, а белый налет на языке имеет творожную структуру – кандидоз.

Что расскажет о вашем здоровье налет на языке другого цвета

Налет на язык может быть и другого цвета. Такая проблема практически всегда указывает на определенные болезни, поэтому ее не стоит игнорировать:

желтый налет на языке (оранжевый) – чаще всего указывает на желтуху, первую стадию гастрита, поражение печени или избыток желчи в организме;

коричневый и серый налет на языке появляется у пациентов с болезнями желудка или кишечника;

зеленый налет на языке — указывает, что в организме есть избыток желчи, могут быть проблемы с желчным пузырем или печенью, также появляется из-за дисбактериоза;

синий цвет налета — человек болен или только переболел дизентерией или тифом;

налет фиолетового оттенка – он появляется тогда, когда у пациента наблюдается застой крови;

черный налет на языке – указывает, что у человека есть проблемы с поджелудочной железой, также может появляться при болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника), холеры или вирусной ангины.

"Географический" налет на языке

Так налет называется потому, что образует узоры, которые могут иметь разную форму и размеры. Также они могут появляться и исчезать периодически без какого-либо лечения.

Чаще "географический" налет на языке является результатом воспалительного процесса боковых частей и спинки этого органа. Обычно он появляется у детей, болеющих или уже переболевших глосситом.