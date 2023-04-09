Налетят дожди со снегом: прогноз погоды в Украине на 10 апреля

Пока на теплую погоду рассчитывать не стоит.

В понедельник, 10 апреля, почти по всей Украине ожидаются дождь и туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Только в южной части без существенных осадков.

В южных и центральных регионах ночью и утром местами туман. Температура ночью 3-8 градусов тепла, в Карпатах около 0 градусов. Днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшее время ожидать стойкого тепла в Украине не следует. Оно придет после 16 апреля.

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