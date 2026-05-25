ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

Налетят штормовой ветер и дожди: где испортится погода в Украине 26 мая

Циркуляционные процессы с севера Европы и активизация циклонов будут способствовать понижению температуры воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Ряд областей накроют дожди

Ряд областей накроют дожди / © pexels.com

Во вторник, 26 мая, в Украине ожидается штормовой ветер и незначительное понижение температуры в ряде областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«На Сумщине, Черниговщине, Харьковщине и Полтавщине воздух будет свежим, в течение дня только +17+19 градусов. В Одесской, Николаевской, Черновицкой области и Закарпатье +25+28 градусов. В большинстве западных областей +23+26 градусов. Порывистый, иногда даже сильный, северо-западный ветер», — отметила она.

На остальной территории Украины +20+24 градуса.

Дожди возможны во вторник на востоке, севере и вечером еще и в центральных областях и на Запорожье.

На большинстве территории юга и западных областях будет сухая погода.

Погода в Киеве 26 мая

В Киеве завтра предполагается порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Большую часть суток без существенных осадков. Температура воздуха в столице будет составлять +22, +23 градуса.

Ранее синоптики предупредили, что страну разделят два погодных фронта: одни регионы будут наслаждаться сухим солнцем, а другие будут страдать от гроз.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
533
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie