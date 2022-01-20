Налила в ванную хлор: в Тернополе спасают девушку с химическим ожогом

Налила в ванную хлор: в Тернополе спасают девушку с химическим ожогом

Девушку доставили в больницу.

В Тернополе на улице Будного 19-летняя девушка вызвала "скорую". Она жаловалась на затрудненное дыхание и глотание, жгучесть в горле.

Об этом пишет galas.te.ua.

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Медики, прибыв на место, предоставили ей первую помощь. Девушку доставили в больницу. Выяснилось, что она надышалась химическими испарениями.

“По словам больной, она набрала в ванную горячую воду и влила туда белизну (хлор). Девушка надышалась химическими испарениями. С химическим ожогом верхних дыхательных путей пациентка, после оказанной медицинской помощи, госпитализирована в университетскую больницу”, — отметили в скорой помощи.

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