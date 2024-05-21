"Налог на бездетность": в Раде предлагают новую инициативу — подробности

В случае принятия этот закон вступит в силу уже с 1 января 2025 года.

Нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине", которым предлагается ввести "налог на бездетность".

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

Плательщиками "демографического сбора" предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет.

Предлагается ввести следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением станут лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, его целью и задачами является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставления всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе – также оказание поддержки молодым гражданам Украины, вступающим во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине.

Законопроектом, в частности, предлагается формирование стабильного источника покрытия соответствующих расходов посредством введения "демографического сбора".

Налоговым агентом по демографическому сбору является банковское учреждение, другое финансовое учреждение, оператор почтовой связи, а также любое другое физическое или юридическое лицо, принимающее безналичный платеж в пользу плательщика сбора.

Налоговые агенты определяют категорию плательщика сбора и индивидуальную процентную ставку сбора на основании документов, предоставленных клиентами – физическими лицами.

Напомним, демографы шокировали прогноз о количестве населения в Украине в 2050 году.

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