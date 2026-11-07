Налог на недвижимость может обернуться арестом счетов: почему письмо от ГНС больше не требуется

Налог на недвижимость

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Владельцы квартир, домов и коммерческой недвижимости могут столкнуться с налоговой задолженностью даже если фактически не получали уведомлений от Государственной налоговой службы. Причиной может стать неполученная почта, устаревшие сведения о недвижимости или ошибки в начислениях.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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В то же время неуплата налога на недвижимость может привести к штрафным санкциям, принудительному взысканию долга и при определенных условиях — аресту банковских счетов.

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Особое значение имеет судебная практика Верховного Суда по вручению налоговых уведомлений-решений. Она свидетельствует, что отсутствие фактически полученного письма не всегда есть основание для освобождения от уплаты начисленного налога.

За какую недвижимость нужно платить налог

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие жилой или нежилой недвижимостью.

В то же время для физических лиц законодательство предусматривает уменьшение налогооблагаемой базы жилой недвижимости:

60 кв. м — для квартиры или квартир независимо от их количества;

120 кв. м — для жилого дома или домов независимо от их количества;

180 кв. м — если в собственности одновременно находятся квартиры и жилые дома.

Таким образом, если гражданин владеет одной квартирой общей площадью 65 кв. м, по общему правилу налог будет начисляться всего на 5 кв. м превышения.

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Важно, что установленные законом льготные площади применяются к совокупной площади соответствующих объектов жилой недвижимости, принадлежащих одному плательщику, а не к каждой квартире или дому отдельно.

Для нежилой недвижимости, в том числе офисов, магазинов и других коммерческих помещений, общее уменьшение налогооблагаемой базы на 60, 120 или 180 кв. м не предусмотрено. Однако Налоговый кодекс устанавливает отдельные исключения, а местные советы могут предоставлять дополнительные льготы.

Кроме того, льготы для физических лиц не применяются к объектам, которые используются владельцами для получения дохода, в том числе сдаются в аренду или используются в предпринимательской деятельности. Закон также устанавливает ограничения по объектам, площадь которых превышает пятикратный размер не облагаемой налогом площади.

Сколько придется заплатить в 2026 году

Размер налога зависит не только от площади недвижимости, но и решения местного совета.

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Согласно подпункту 266.5.1 Налогового кодекса Украины, ставка налога не может превышать 1,5% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, на каждый квадратный метр базы налогообложения.

В 2026 году физические лица платят налог за 2025 год. Поскольку минимальная заработная плата на 1 января 2025 составила 8000 гривен, максимальная ставка равна 120 гривнам за квадратный метр.

К примеру, если квартира имеет площадь 65 кв. м, а местный совет установил максимальную ставку, налог составит 600 гривен в год.

В то же время в общинах, где действуют более низкие ставки, сумма будет меньше.

Для владельцев крупной жилой недвижимости предусмотрено дополнительное увеличение налога на 25 тысяч гривен в год на каждый объект, если площадь квартиры превышает 300 кв. м, а жилого дома — 500 кв. м.

Не получили письмо от налоговой: можно ли не платить?

Одним из наиболее распространенных рисков есть ситуация, когда гражданин фактически не получил налоговое уведомление-решение.

По общему правилу, контролирующий орган направляет физическим лицам налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным.

Уплатить определенное налоговое обязательство необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления-решения.

Однако фактическое ознакомление гражданина с документом и его надлежащее вручение в понимании Налогового кодекса не всегда совпадает.

Статья 42 НКУ предусматривает, что в определенных законом условиях документ считается врученным, даже если почтовый оператор не смог передать его адресату.

В частности, если заказное письмо было надлежащим образом направлено на налоговый адрес, но возвращено с указанием причины невручения, соответствующая почтовая отметка может иметь юридическое значение для определения дня вручения документа.

Что решил Верховный Суд в споре о налоге на недвижимость

Показательно постановление Верховного Суда от 6 ноября 2025 года по делу №420/20746/24.

По этому делу физическое лицо оспаривало налоговые уведомления-решения Главного управления ГНС в Одесской области по уплате налога на недвижимость за 2019-2022 годы.

По информации налоговой службы, общая сумма обжалуемых начислений составила около 37 тысяч гривен.

Одним из доводов истицы было то, что налоговый орган направлял уведомление за несколько отчетных лет одновременно. Также она подвергала сомнению принадлежность доказательств отправки документов.

Как установили суды, рекомендованные письма направлялись по налоговым адресам плательщика, однако вернулись отправителю с отметкой об истечении срока хранения.

Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о соблюдении налоговым органом установленного порядка направления уведомлений.

Суд также отметил, что налоговое законодательство не устанавливает дополнительного требования указывать реквизиты каждого налогового уведомления-решения непосредственно в уведомлении о вручении заказной почтовой отправки.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил, что начисление налога одновременно за несколько предыдущих лет само по себе не противоправно, если контролирующий орган действует в пределах установленных законом сроков давности.

По результатам рассмотрения кассационную жалобу плательщики оставили без удовлетворения, а решение предыдущих инстанций об отказе в иске — без изменений.

Итак, сам по себе аргумент о том, что плательщик не забрал заказное письмо из почтового отделения, не гарантирует успешного обжалования налоговых начислений.

Важный нюанс относительно защиты прав плательщиков

В постановлении от 28 мая 2026 года по делу №520/22570/25 Верховный Суд обратил внимание на необходимость учета фактической возможности плательщика узнать налоговое уведомление-решение при определении срока обращения в суд.

Спор касался предпринимателя, который из-за обстрелов был вынужден уехать из Харькова и не получал корреспонденцию по налоговому адресу.

Верховный Суд подчеркнул, что для решения вопроса о соблюдении срока судебного обжалования недостаточно формально установить факт направления заказного письма. Необходимо также выяснить, когда лицо фактически узнало или объективно могло узнать о нарушении своих прав.

Это не отменяет правил надлежащего вручения документов по Налоговому кодексу, однако имеет значение для обеспечения права на судебную защиту, в том числе при военном положении.

Могут ли из-за неуплаченного налога арестовать банковские счета

Неуплата налога на недвижимость может привести к возникновению налогового долга, применению предусмотренных законом финансовых санкций и процедуры принудительного взыскания.

Однако истечение 60-дневного срока после вручения налогового уведомления-решения не означает автоматического ареста банковских счетов.

Налоговый кодекс предусматривает отдельную процедуру погашения налогового долга.

В частности, налоговый орган при наличии определенных законом оснований направляет плательщику налоговое требование. При этом закон устанавливает минимальный порог суммы долга, при котором такое требование не направляется и меры взыскания не применяются.

По физическим лицам пункт 87.11 статьи 87 НКУ предусматривает, что орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании налогового долга. Принудительное исполнение соответствующего судебного решения осуществляет государственная исполнительная служба.

В рамках исполнительного производства могут применяться предусмотренные законом меры, в том числе арест средств на счетах должника.

Следовательно, блокировка счетов является возможным следствием процедуры принудительного исполнения, а не автоматической санкцией за несвоевременную уплату налога.

Как законно уменьшить налог на недвижимость

Законодательство предусматривает особенности налогообложения недвижимости, находящейся в общей долевой собственности.

Согласно подпункту 266.1.2 НКУ, если объект принадлежит нескольким лицам на праве общей долевой собственности, каждый совладелец является налогоплательщиком за причитающуюся ему долю.

К примеру, квартира площадью 100 кв. м находится в общей долевой собственности супругов — по ½ у каждого.

В таком случае каждому принадлежит доля, соответствующая 50 кв. м общей площади квартиры.

При условии, что у совладельцев нет другой жилой недвижимости, которая влияет на размер льготы, и отсутствуют установленные законом ограничения, налогооблагаемая площадь для каждого из них будет равна нулю.

В то же время следует различать общую долевую и совместную собственность. Если имущество находится в совместной собственности и не разделено в натуре, правила определения налогоплательщика являются другими.

Поэтому сам факт пребывания собственников в браке не означает автоматического применения отдельной льготы для супругов.

Что делать, если налоговая неправильно начислила налог

На практике возникают ситуации, когда данные о недвижимости у контролирующих органов не отвечают фактическим обстоятельствам.

В частности, налог может быть начислен в отношении уже проданной квартиры, неправильно определенной доли собственности или без учета предусмотренной законом льготы.

В таких случаях подпункт 266.7.3 НКУ разрешает плательщику обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки.

Во время сверки можно проверить сведения об объектах недвижимости, их площади, долях собственности, примененных ставках, праве на льготы и начисленной сумме налога.

Если на основании оригиналов соответствующих документов будут установлены разногласия, контролирующий орган должен провести перерасчет и прислать новое налоговое уведомление-решение. Предварительное уведомление-решение в таком случае считается отмененным (отозванным).

Как проверить налог, не дожидаясь почтового сообщения

Для самостоятельного контроля начислений владельцы недвижимости могут использовать электронные сервисы Государственной налоговой службы.

В частности, в Электронном кабинете плательщика доступны сведения о состоянии расчетов с бюджетом и сформированы налоговые уведомления-решения.

Просмотр сообщения можно в частной части кабинета через меню «ЭК для граждан», раздел «Общая информация о плательщике» и вкладку «Уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства (ППР)».

Информация об имущественных налогах также доступна в мобильном приложении ГНС «Моя налоговая».

Владельцам недвижимости следует регулярно проверять начисления, не полагаясь исключительно на бумажную корреспонденцию.

Особое внимание следует уделять правильности налогового адреса, сведениям о недвижимости и наличии льгот. Своевременное выявление ошибок и урегулирование налоговых обязательств поможет избежать споров с контролирующими органами, дополнительных финансовых затрат и риска принудительного взыскания задолженности.

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