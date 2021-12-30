Налог на недвижимость в 2022 году: новая ставка будет увеличена / pixabay.com

Налог на недвижимость в 2022 году вырастет на 21%: сколько придется заплатить за лишние метры

Налог на недвижимость в 2022 году вырастет на 21%: сколько придется заплатить за лишние метры

Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве сообщило, что в 2022 году изменится ставка налога на недвижимость. Какой она будет? Об этом сообщает ТСН.ua.

В Главном управлении ГНС в Киеве сообщили, что в 2022 году общая ставка налога на недвижимость будет составлять 97,5 гривны за 1 квадратный метр. А это на 21% больше, чем в 2021 году.

Такие изменения обусловлены тем, что общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты, которая устанавливается законом на 1 января. А согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год" размер минимальной зарплаты установлен на отметке 6500 гривен (рассчитывается следующим образом: 6500*1,5% = 97,5).

Также в Главном управлении напомнили, что общая ставка налога на недвижимость отличается от ставки на земельный участок.

Налог на недвижимость 2022 года: сколько будут платить украинцы

Платить нужно только за лишнюю площадь:

для квартир 60 м.кв;

для частных домов 120 м. кв;

для квартиры и частного дома вместе 180 м. кв.

Также читайте Кого из владельцев огородов и дач освободят от налога в 2022 году

В частности, если у человека в собственности есть квартира общей площадью 100 м. кв, то в 2022 году налог на недвижимость в этом случае будет составлять 3600 гривен (в 2021 — 2832 гривны).

Больше всего заплатят в 2022 году владельцы квартир, площадью более 300 кв. В этом случае размер налога на недвижимость составит 25 тысяч гривен. Такая же сумма предусмотрена для владельцев частных домов с общей площадью более 500 кв.

Налог на недвижимость необходимо будет платить один раз в год. И на его сумму никак не влияет количество людей, прописанных в доме или квартире и членов семьи. Начисляется налог на недвижимость 1 июля за прошлый год. Для уплаты дается 30 дней с 1 июля или 60 дней с момента получения уведомления по налоговой. При просроченных выплатах сумма налога на недвижимость автоматически растет на 10%.

Изменения в налогообложении сделок с недвижимостью

Также читайте В 2022 году расходы украинцев планируют проверить: кому будут начислены налоги за старые квартиры

Следует напомнить, что с 2022 года изменения коснутся также налогообложения сделок по недвижимости. Это связано с принятием законопроекта 5600. Согласно ему с дохода за продажу третьего и последующих объектов жилой недвижимости за один календарный год, нужно будет дополнительно уплатить в государственный бюджет 18% от суммы договора купли-продажи. Такая же ставка предусмотрена при первой и каждой последующей продаже жилой недвижимости, которая находилась в собственности ее продавца менее 3 лет.

При продаже второго и последующих объектов коммерческой недвижимости за год ставка будет составлять 18%.