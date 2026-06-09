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Во вторник, 9 июня, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №15111, предусматривающий налогообложение цифровых платформ, известный как «налог на OLX».

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовал 241 народный избранник.

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«Это был маяк МВФ. Но в целом вышел в конце очень сознательный текст, поддержанный всеми бизнес-ассоциациями», — отметил он, поскольку принятие этого закона требовал Международный валютный фонд для выполнения обязательств Киева.

Какие платформы будут облагаться налогом и когда заработает

Согласно карточке законопроекта, речь идет о таких известных цифровых платформах как OLX, Uklon, Bolt, Uber, Glovo и другие. Для физлиц, предоставляющих услуги или аренду через такие сервисы, устанавливается льготная ставка НДФЛ 5% вместо 18%, если они не являются ФЛПами, работают без наемных работников и имеют годовой доход до 7,2 млн грн. Налоги за них будет платить сама платформа.

Формально он должен вступить в силу не раньше января 2027 года. Однако пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, следует ожидать, что заработает ближе к 2028 году.

Документ вводит европейскую систему контроля, которая позволит онлайновым сервисам автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей. Это сделает правила продаж и предоставления услуг в интернете полностью прозрачными.

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Напомним, ранее в МВФ угрожали, что Украина не получит следующий транш помощи и не сможет самостоятельно профинансировать пенсии и зарплаты, если не примет законопроекты №15112-Д и №12360.

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