Налог на OLX, посылки и новые правила для ФЛП: что изменят в Украине до конца марта из-за МВФ

Украина должна уже до конца марта принять налоговые изменения из-за требований МВФ.

Налоги

Украина обязана внедрить ряд налоговых нововведений, являющихся одним из условий свежей программы финансирования от МВФ. Предложенный срок — до конца марта.

Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

Верховная Рада должна принять пакет мер налоговой политики на 2026 и 2027 годы, включающий:

  • налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый налог на OLX);

  • налогообложение международных посылок;

  • с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чье обращение превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Органы власти рассматривают возможность постепенного повышения порога, но обязались удерживать его ниже 4 миллионов гривен.

Кроме того, власти Украины должны убрать из законодательства «крайний срок действия» действующего военного сбора в 5%, продлив его действие и после окончания военного положения.

Среди прочего: власти Украины должны устранить возможности для уклонения от уплаты налогов посредством системы упрощенного налогообложения, в частности:

  • уточнить определение трудовых отношений;

  • уменьшить случаи скрытого трудоустройства;

  • исключить виды деятельности с высоким риском уклонения от уплаты налогов с упрощенной системы;

  • ограничить возможность изменять систему налогообложения на общую оптимизацию налогов;

  • ограничить практику искусственного дробления компаний, чтобы оставаться в пределах квалификационных порогов упрощенной системы.

Для ограничения возможностей уклонения от налога на прибыль корпораций власти должны представить соответствующие законодательные инициативы на конец июня 2026 года.

Также в 2026 году необходимо разработать законодательство для уменьшения налоговых потерь от уклонения с участием совместных инвестиционных учреждений.

Напомним, МВФ согласовал для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, в ближайшее время Украина получит первый транш — около 1,5 млрд долларов. Денежные средства планируют направить на финансирование дефицита государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

