"Налог на OLX" в Украине: что изменится для тех, кто зарабатывает онлайн

Налоги / © ТСН.ua

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №15111-д по налогообложению доходов, которые граждане получают через популярные цифровые платформы. Новые правила коснутся пользователей таких сервисов как OLX, Bolt, Uklon, Uber, Glovo, Airbnb и других подобных площадок.

ТСН.ua собрал все важные детали этого законопроекта.

Как распределились голоса в парламенте

За принятие документа проголосовал 241 народный депутат. Ярослав Железняк отметил, что это был «маяк» МВФ, однако в результате удалось сформировать качественный текст, поддержанный профильными бизнес-ассоциациями. В общей сложности ко второму чтению законопроекта народные избранники подали около 3500 правок.

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Голоса по фракциям и депутатским группам распределились так:

«Слуга народу» — 169

«Довіра» — 17

«Платформа за життя та мир» — 16

«Відновлення України» — 13

«За майбутнє» — 12

Внефракционные — 8

«Голос» — 6

«Європейська солідарність» — 0

«Батьківщина» — 0

Теперь документ должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что меняется для пользователей платформ

Закон вводит упрощенные правила для людей, зарабатывающих на онлайн-сервисах. Главное изменение: цифровые платформы сами станут налоговыми агентами для своих пользователей. Они будут автоматически рассчитывать налоги и отчитываться перед налоговой. Гражданам больше не придется самостоятельно подавать декларации или открывать для этого специальные счета.

Для людей, которые не являются ФЛП и работают сами на себя, вводят льготный налог в размере 10%. Отдельно платить военный сбор не нужно, потому что все уже учтено в этой ставке. Новые правила заменят нынешние 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Воспользоваться такой льготой смогут те, кто зарабатывает до 7,2 миллиона гривен в год и не продает подакцизные товары.

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Правила для ФЛП и льготы на продажу б/у вещей

Как пояснили в Судебно-юридической газете, новые правила четко разграничивают предпринимательскую деятельность и личные продажи в Интернете. Если пользователь зарегистрирован на платформе как ФЛП, оператор сервиса не будет удерживать с него налоги, поскольку предприниматель платит их самостоятельно по своей ставке.

В то же время доходы физических лиц от продаж товаров через онлайн-площадки на сумму до 2000 евро в год полностью освобождаются от налогообложения. Если же обычное физическое лицо продает на платформе личные вещи на сумму, превышающую этот лимит, сервис автоматически удержит общую льготную ставку в размере 10%.

Кроме того, изменения в Кодекс законов о труде запрещают автоматически переквалифицировать гражданско-правовые отношения между пользователями и платформами в трудовые.

Кто будет контролировать маркетплейсы и сайты

Украина переходит на европейские правила и внедряет автоматический обмен налоговыми данными по международному стандарту DAC7. Благодаря этому налоговая будет видеть доходы украинцев даже на зарубежных онлайн-платформах. Новые правила будут действовать одинаково как для украинских, так и иностранных сервисов.

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Сайты онлайн-платформ, которые будут нарушать налоговые правила Украины, будут блокироваться. В то же время, на сайте Государственной налоговой службы появится перечень добросовестных компаний, который сможет проверить каждый желающий.

В то же время профильный комитет рекомендовал принять другие законопроекты (№15112-Д и №12360), которые изменят правила для зарубежных маркетплейсов типа Amazon, eBay или Etsy. Теперь платить и оформлять НДС будут сами иностранные площадки, а не покупатели.

При этом 20% НДС будут начисляться на все товары с первого же цента — раньше покупки до 150 евро налогом не облагались. Для обычных покупателей ничего не изменится: налог просто автоматически прибавят к стоимости товара на сайте, а посылки будут приходить по-прежнему.

Когда заработают новые правила и сколько принесут бюджету

Формально закон должен вступить в силу в январе 2027 года. Ввиду продолжительности процедур подписания меморандумов и технического запуска системы обмена данными, фактически новые правила полноценно заработают ближе к 2028 году. Первые налоги по новым ставкам будут уплачиваться в 2028 году за доходы, которые граждане получат в течение 2027 года.

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По предварительным расчетам Министерства финансов Украины, внедрение этого налогового режима обеспечит государственному бюджету дополнительные поступления на сумму около 14 миллиардов гривен ежегодно.

Как украинцы относятся к повышению налогов

Такие изменения принимаются, потому что значительная часть общества готова к сложным экономическим шагам для поддержки страны. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

По данным исследования, 48% украинцев согласны на непопулярные решения, в том числе повышение налогов. Главное условие, чтобы эти деньги шли на оборону и помогли получить финансовую поддержку от западных партнеров.

30% опрошенных высказались против повышения налоговых ставок, выбрав вариант отказа от таких шагов даже при условии возможного дефицита денег на социальные расходы или нужды обороны. Остальные 22% опрошенных граждан не смогли определиться со своим ответом на этот вопрос.

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Почему законопроект не приняли с первого раза

Ранее Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о налоге на доходы с онлайн-платформ (таких как OLX, Uber, Glovo и т.п.). Документ набрал всего 168 голосов народных депутатов вместо необходимых 226.

В то же время, крупные украинские и международные сервисы, среди которых Uklon, Bolt, Uber и Glovo, совместно выступили за другие правительственные законопроекты — №14025 и №14026. Они предлагают автоматически делиться с налоговыми данными о заработках своих пользователей.

В совместном заявлении компаний говорится, что такой шаг поможет перевести налоговые правила Украины на европейские стандарты, в частности, в соответствии с директивой ЕС DAC7 и практиками ОЭСР.

«Это будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами», — говорится в заявлении компаний.

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Компании подчеркнули, что продажа личных вещей на сумму до 2000 евро в год не будет считаться бизнесом и не будет облагаться налогом. Это исключение защитит обычных пользователей от лишних проверок и чрезмерного регулирования.

Ранее в МВФ угрожали, что Украина не получит следующий транш помощи и не сможет самостоятельно профинансировать пенсии и зарплаты, если не примет законопроекты №15112-Д и №12360.

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