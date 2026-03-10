"Налог на OLX" в Украине: какое решение приняла Верховная Рада

Верховная Рада / © Getty Images

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект, предусматривавший введение механизма налогообложения доходов, полученных гражданами через цифровые платформы (в частности, OLX, Uber, Glovo и т.п.). Во время голосования инициатива набрала всего 168 голосов народных депутатов при необходимом минимуме в 226.

Об этом шла речь на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Основные положения и цель документа

Законопроект был разработан для выполнения требований МВФ и приближения украинских законов к нормам ЕС, о чем заявлял министр финансов Сергей Марченко. Документ предлагал обязать цифровые платформы передавать налоговые данные о доходах пользователей от продажи товаров или услуг.

При этом ставку налога на такие доходы планировали снизить с 18% до 5%, а для заработков до 38,5 тыс. грн в год установить не облагаемый налогом минимум.

Что известно о законопроекте «налог на OLX»

Ранее мы писали, что налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект №14025 об автоматическом обмене данными о доходах с цифровых платформ, который в народе получил название «налог на OLX». За решение проголосовали 15 членов комитета, в то же время 4 воздержались. Министерство финансов ожидает, что внедрение этого механизма обеспечит бюджету-2026 около 14 млрд грн в год, которые уже заложены в проект главной сметы страны.

При подготовке к первому чтению комитет внес в текст две ключевые правки. В частности, размер налоговой льготы изменили с фиксированных 36 тыс. грн на сумму, эквивалентную 2000 евро. Также установили, что закон начнет действовать только после официального присоединения Государственной налоговой службы к международному многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией.

Несмотря на поддержку профильного комитета, народный депутат Ярослав Железняк заявил об отказе голосовать за документ к декриминализации статьи 301 Уголовного кодекса по взрослому контенту. По мнению парламентария, без этих изменений автоматический доступ налоговой к данным цифровых платформ создает риски для конфиденциальности пользователей и может быть использован правоохранителями для давления.

Требования МВФ к законопроекту

До конца марта Украина должна внедрить ряд налоговых изменений, что является условием новой программы финансирования МВФ. Пакет мероприятий на 2026-2027 годы предусматривает налогообложение доходов от цифровых платформ и международных посылок. Кроме того, с 1 января 2027 года планируется отменить освобождение от НДС для физических лиц-предпринимателей, чье обращение превышает установленный порог, который власти обязались держать на уровне до 4 миллионов гривен. Также предусмотрена бессрочная сохранность военного сбора по ставке 5% даже после завершения военного положения.

Отдельным блоком реформ станет борьба со злоупотреблениями по упрощенной системе налогообложения. Правительство планирует уточнить определение трудовых отношений для борьбы со скрытым трудоустройством, запретить использование упрощенки для высокорисковых видов деятельности и ограничить искусственное дробление бизнеса. Дополнительно к июню 2026 г. будут разработаны инициативы по противодействию уклонению от налога на прибыль корпораций и минимизации налоговых потерь через инвестиционные учреждения.

Напомним, согласно Меморандуму МВФ, уже в ближайшие месяцы Киев должен выполнить ряд структурных маяков, от которых зависит дальнейшее сотрудничество с кредитором.

Также МВФ согласовал для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.