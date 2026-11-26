Бизнес на «аватарах»: в Закарпатье офицер собирал деньги с подчиненных, которые приходили на службу пьяными

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В Закарпатье майор получал взятки от подчиненных за то, чтобы не «сдавал» их, когда те приходили пьяные на военную службу.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

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Речь идет о 52-летнем майоре, ранее занимавшем пост заместителя командира батальона одной из воинских частей в Закарпатье. Хитрый офицер требовал от подчиненных деньги за то, чтобы скрывать их административные правонарушения, не докладывать о них высшему командованию и не инициировать привлечение военных к ответственности.

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В частности, речь шла о появлении на службе в нетрезвом состоянии. За деньги майор обещал так называемым «аватарам» не сообщать о таких случаях командования.

Схема действовала с февраля 2024 года по февраль 2025 года. В частности, установлено, что четверо военнослужащих соглашались передавать майору деньги.

Часть средств они перечисляли непосредственно на его банковские карты, другую — на карточку знакомого военнослужащего. Последний уверял правоохранителей, что не знал о противоправном характере переводов.

В общей сложности от четырех подчиненных майор получил более 181 тысячи гривен.

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Новый эпизод противоправной деятельности военного стражи порядка обнаружили во время документирования другого преступления — злоупотребление влиянием. По этому факту майор уже осужден.

Майору инкриминируют взяточничество (ч. 1, ч. 3 ст. 368 УК Украины). За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что командир взвода требовал 80 тыс. грн у сестры своего подчиненного и угрожал бойцу «нулем».

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