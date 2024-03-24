Налог на "трусость": экономист о недостатках идеи "бронирования за 35 тыс. зарплаты"

Идея о бронировании всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен очень плохая и противоречит конституционным обязанностям гражданина.

Такое мнение высказал глава экспертного совета Украинского аналитического центра, экономист Борис Кушнирук, передает "Эспрессо".

Такую идею эксперт называет "налогом на трусость" и легальной возможностью "откупиться" от мобилизации.

"В том виде, как это подается властью, оно выглядит неуклюже и поэтому безусловно вызывает недовольство. В то же время я постоянно подчеркиваю, есть конституционная норма о том, что эта обязанность касается всех мужчин взрослого возраста, все остальное — это уже политическое восприятие этого процесса. Нужно понимать, что для того, чтобы Украина как государство выжила, она должна выстоять не только на фронте, но и экономически, поэтому все равно должна быть система, которая предусматривала бы, что у вас какое-то количество людей работает, платит налоги, есть потребление, соответственно – экономика должна функционировать", – говорит экономист.

По его мнению, подход "кто показал большую зарплату, тот не идет служить кардинально неверен.

"Подход должен состоять в том, что эта история не должна быть привязана к уплаченным налогам, она должна быть привязана: во-первых, у тебя есть определенная компания, которая создает добавленную стоимость, значительные налоговые поступления.

Во-вторых – должно быть установлено, что человек, если подлежит броне, за него должна быть оплачена разовая сумма – несколько сотен тысяч гривен, а затем ежемесячно отдельно, кроме налогов, еще десятки тысяч гривен за эту бронь", – добавил экономист Борис Кушнирук.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

Народный депутат Федор Вениславский сказал, что в новом законопроекте о мобилизации предполагается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для ряда других профессий, критически важных для функционирования государства.

11 марта нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бронирование от мобилизации могут получить все работники с зарплатой от 35 тысяч гривен.

ТСН.ua разбирался, что думают о такой инициативе в оборонном комитете ВРУ и действительно ли в Украине бронирование от мобилизации будет за деньги.

По мнению заместителя командира 3-й штурмовой бригады, экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, такая идея узаконивает принцип "война для бедных".

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