Налогообложение производства конопли в Украине: в Раде ответили, улучшит ли это наполнение бюджета

В то же время в ВР не дали прогноз, будет ли существенным такое налогообложение для налоговой базы.
Министерство финансов Украины готовит предложения о налогообложении производства конопли, ведь нужно предусмотреть европейские нормы по медицинскому каннабису.
Об этом глава финкомитета Рады, нардеп Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина.
"Вот мы недавно легализовали медицинский каннабис. Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу?.. Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета?.. Можем", – заявил он.
В то же время, по словам Гетманцева, прогнозировать сейчас. Каким именно может быть фискальный эффект, он не сказал.
"Но я точно считаю, что неправильно производство конопли облагать налогом так же как производство пшеницы — по 300 гривен за гектар. Думаю, нужно больше", — сказал Гетманцев.
Он отметил, что нужно предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли.
"Существуют разные подходы – есть акциз, вариант в зависимости от площади. Знаю, сейчас Минфин готовит предложения", – добавил он.
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Напомним, 21 декабря, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.
Однако затем парламентская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса.
Голосовать за постановление от "Батькивщины" депутатам придется на следующей сессии, но его одобрение маловероятно, поэтому, вероятнее всего, подписание закона о медицинском каннабисе просто затягивается.
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