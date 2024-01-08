Налогообложение производства конопли в Украине: в Раде ответили, улучшит ли это наполнение бюджета

В то же время в ВР не дали прогноз, будет ли существенным такое налогообложение для налоговой базы.

Министерство финансов Украины готовит предложения о налогообложении производства конопли, ведь нужно предусмотреть европейские нормы по медицинскому каннабису.

Об этом глава финкомитета Рады, нардеп Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина.

"Вот мы недавно легализовали медицинский каннабис. Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу?.. Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета?.. Можем", – заявил он.

В то же время, по словам Гетманцева, прогнозировать сейчас. Каким именно может быть фискальный эффект, он не сказал.

"Но я точно считаю, что неправильно производство конопли облагать налогом так же как производство пшеницы — по 300 гривен за гектар. Думаю, нужно больше", — сказал Гетманцев.

Он отметил, что нужно предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли.

"Существуют разные подходы – есть акциз, вариант в зависимости от площади. Знаю, сейчас Минфин готовит предложения", – добавил он.

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Напомним, 21 декабря, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

Однако затем парламентская фракция "Батькивщина" заблокировала подписание законопроекта о легализации в Украине медицинского каннабиса.

Голосовать за постановление от "Батькивщины" депутатам придется на следующей сессии, но его одобрение маловероятно, поэтому, вероятнее всего, подписание закона о медицинском каннабисе просто затягивается.

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