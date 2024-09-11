Налоговая берется за украинцев, зарабатывающих сумасшедшие суммы на Only Fans

Налоговая получила информацию об украинцах, которые заработают большие деньги, продавая свои нюдсы на платном контенте Only Fans.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, область создания платного контента на интернет-платформе Only Fans гражданами Украины стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается в среднем в три раза ежегодно.

"За осуществление указанной деятельности пользователи получают денежные средства, а некоторые из них – суммы средств в значительных размерах. Например, гражданкой "С" получено за создание платного контента на интернет-платформе "OnlyFans" за несколько лет свыше 4 млн. $. Также, гражданкой "К" от указанной деятельности получено более 3 млн. $, а гражданкой "Б" — около 1,8 млн. $", — отметил он.

Он напомнил, что, согласно положениям НК Украины, налогоплательщик, получающий иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением.

"Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговую обязанность — задекларировать доходы и уплатить налоги", — подчеркнул Гетманцев.

Председатель подчеркнул, что неподача налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%, а также 25% от штрафных санкций. Также он предупредил о разговоре с Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, в Киеве полиция расследует дело в отношении блогерши Only Fans, которая продала правоохранителям свои интимные фото.

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