Налоговая будет анализировать поездки украинцев за границу — кто под прицелом

Работники ГПСУ и налоговой будут обмениваться данными

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Информация о пересечении государственной границы может стать одним из факторов, которые Государственная налоговая служба (ГПС) будет учитывать при определении налогового резидентства украинцев. В то же время, сами по себе частые поездки за границу не означают автоматических претензий со стороны налоговых органов.

Об этом сообщила налоговая консультант Александра Томашевская, передает РБК-Украина.

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Что нужно знать

Пересечение границы: может быть одним из критериев при определении налогового резидентства.

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Оценка обстоятельств: налоговая будет учитывать не только поездки, но и место жительства семьи, работы и бизнеса.

Автоматического риска нет: сам факт частых поездок не означает претензий или проверок.

По словам Александры Томашевской, если человек заявляет, что постоянно проживает за границей, но регулярно возвращается в Украину, количество таких поездок также может учитываться. Это один из факторов, которые могут свидетельствовать о более тесной связи с Украиной''.

В то же время эксперт отмечает, что оценка не ограничивается только информацией о пересечении границы. Налоговая также может обращать внимание на другие обстоятельства: есть ли у человека жилье в Украине, где проживает его семья, в какой стране он работает, получает доход или ведет бизнес.

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Напомним, глава государственной налоговой службы Леся Карнаух сообщила о новых возможностях налоговиков благодаря подключению к базе данных Государственной пограничной службы. Раньше, чтобы узнать, где находится интересующий налоговиков человек, писали письма и ожидали ответа. Теперь полные данные о местонахождении людей будут получать через электронную систему пограничников.

Как налоговики будут использовать данные из базы пограничников:

налоговое резиденство — проверка людей, которые провели в Украине более 183 дней, чтобы установить, уплатили ли они налоги и чтобы не было двойного налогообложения

фиктивные операции — будут знать, где находился руководитель компании, когда его подпись появилась под документом

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