Налоговая проверит доходы украинцев: кто "под прицелом" и кого оштрафуют в 2026 году

ГНС усиливает контроль за онлайн-бизнесом и фрилансом, используя данные от цифровых платформ для проведения более чем тысячи плановых и массовых внеплановых проверок граждан 2026 года.

Светлана Несчетная
Государственная налоговая служба Украины получит данные о доходах украинцев от цифровых платформ, таких как OLX, Новая почта и других иностранных сервисов. «Под прицел» попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять не задекларированные доходы.

Если выявляются разногласия между официально задекларированными суммами и фактическими поступлениями, налоговая имеет право инициировать проверку и требовать объяснения. Об этом сообщил руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов в комментарии Telegraf.

Внеплановые налоговые проверки

В 2026 году ГНС Украины планирует провести 1016 плановых проверок физических лиц, причем речь идет не о бизнесе, а об обычных гражданах.

Проверки распределены на весь год:

  • январь — 57 проверок;

  • февраль — 81 проверка;

  • март — 84 проверки;

  • апрель — 81 проверка;

  • май — 95 проверок;

  • июнь — 91 проверка;

  • июль — 87 проверок;

  • август — 83 проверки;

  • сентябрь — 96 проверок;

  • октябрь — 89 проверок;

  • ноябрь — 91 проверка;

  • декабрь — 81 проверка.

В то же время подчеркивается, что плановые проверки — лишь часть, ведь большинство проверок на практике внеплановые. Главной причиной таких проверок является получение информации о возможных нарушениях.

Данные будут поступать как от украинских сервисов, так и международных платформ. Налоговая будет отслеживать доходы и сравнивать их с поданными декларациями. Если доходы не задекларированы, человеку могут доначислить налоги и штрафы.

Эксперты прогнозируют, что количество проверок и дальше будет расти. Это связано с так называемой «цифровой прозрачностью».

К таким мерам относятся активный обмен финансовыми данными, аналитикой банковских операций и контролем доходов с цифровых платформ (фриланс, онлайн-продажи, контент-сервисы и т.п.). Особенно рискуют получающие доходы онлайн и не декларирующие их.

«Самые популярные» налоговые нарушения

Директор департамента физических лиц ГНС Владимир Кизима назвал наиболее распространенные нарушения, которые допускают граждане:

  • неподача декларации о доходах;

  • занижение суммы военного сбора;

  • сокрытие доходов, что уменьшает общий годовой налогооблагаемый доход;

  • случаи искусственного завышения издержек;

  • отсутствия подтверждающих документов во время проверок

  • игнорирование обязательной регистрации плательщиком НДС, если объем сделок за последний год превышает 1 млн грн.

Налоговая постепенно переходит к более системному и массовому контролю за доходами украинцев. Проверки становятся более широкими и частыми, а суммы доначислений могут возрастать.

