Налоговая проверит доходы украинцев: кто "под прицелом" и кого оштрафуют в 2026 году

Налоговая служба / © Pexels

Реклама

Государственная налоговая служба Украины получит данные о доходах украинцев от цифровых платформ, таких как OLX, Новая почта и других иностранных сервисов. «Под прицел» попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять не задекларированные доходы.

Если выявляются разногласия между официально задекларированными суммами и фактическими поступлениями, налоговая имеет право инициировать проверку и требовать объяснения. Об этом сообщил руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов в комментарии Telegraf.

Внеплановые налоговые проверки

В 2026 году ГНС Украины планирует провести 1016 плановых проверок физических лиц, причем речь идет не о бизнесе, а об обычных гражданах.

Реклама

Проверки распределены на весь год:

январь — 57 проверок;

февраль — 81 проверка;

март — 84 проверки;

апрель — 81 проверка;

май — 95 проверок;

июнь — 91 проверка;

июль — 87 проверок;

август — 83 проверки;

сентябрь — 96 проверок;

октябрь — 89 проверок;

ноябрь — 91 проверка;

декабрь — 81 проверка.

В то же время подчеркивается, что плановые проверки — лишь часть, ведь большинство проверок на практике внеплановые. Главной причиной таких проверок является получение информации о возможных нарушениях.

Данные будут поступать как от украинских сервисов, так и международных платформ. Налоговая будет отслеживать доходы и сравнивать их с поданными декларациями. Если доходы не задекларированы, человеку могут доначислить налоги и штрафы.

Эксперты прогнозируют, что количество проверок и дальше будет расти. Это связано с так называемой «цифровой прозрачностью».

Реклама

К таким мерам относятся активный обмен финансовыми данными, аналитикой банковских операций и контролем доходов с цифровых платформ (фриланс, онлайн-продажи, контент-сервисы и т.п.). Особенно рискуют получающие доходы онлайн и не декларирующие их.

«Самые популярные» налоговые нарушения

Директор департамента физических лиц ГНС Владимир Кизима назвал наиболее распространенные нарушения, которые допускают граждане:

неподача декларации о доходах;

занижение суммы военного сбора;

сокрытие доходов, что уменьшает общий годовой налогооблагаемый доход;

случаи искусственного завышения издержек;

отсутствия подтверждающих документов во время проверок

игнорирование обязательной регистрации плательщиком НДС, если объем сделок за последний год превышает 1 млн грн.

Налоговая постепенно переходит к более системному и массовому контролю за доходами украинцев. Проверки становятся более широкими и частыми, а суммы доначислений могут возрастать.

