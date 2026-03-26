- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 826
- Время на прочтение
- 2 мин
Налоговая проверит доходы украинцев: кто "под прицелом" и кого оштрафуют в 2026 году
ГНС усиливает контроль за онлайн-бизнесом и фрилансом, используя данные от цифровых платформ для проведения более чем тысячи плановых и массовых внеплановых проверок граждан 2026 года.
Государственная налоговая служба Украины получит данные о доходах украинцев от цифровых платформ, таких как OLX, Новая почта и других иностранных сервисов. «Под прицел» попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять не задекларированные доходы.
Если выявляются разногласия между официально задекларированными суммами и фактическими поступлениями, налоговая имеет право инициировать проверку и требовать объяснения. Об этом сообщил руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов в комментарии Telegraf.
Внеплановые налоговые проверки
В 2026 году ГНС Украины планирует провести 1016 плановых проверок физических лиц, причем речь идет не о бизнесе, а об обычных гражданах.
Проверки распределены на весь год:
январь — 57 проверок;
февраль — 81 проверка;
март — 84 проверки;
апрель — 81 проверка;
май — 95 проверок;
июнь — 91 проверка;
июль — 87 проверок;
август — 83 проверки;
сентябрь — 96 проверок;
октябрь — 89 проверок;
ноябрь — 91 проверка;
декабрь — 81 проверка.
В то же время подчеркивается, что плановые проверки — лишь часть, ведь большинство проверок на практике внеплановые. Главной причиной таких проверок является получение информации о возможных нарушениях.
Данные будут поступать как от украинских сервисов, так и международных платформ. Налоговая будет отслеживать доходы и сравнивать их с поданными декларациями. Если доходы не задекларированы, человеку могут доначислить налоги и штрафы.
Эксперты прогнозируют, что количество проверок и дальше будет расти. Это связано с так называемой «цифровой прозрачностью».
К таким мерам относятся активный обмен финансовыми данными, аналитикой банковских операций и контролем доходов с цифровых платформ (фриланс, онлайн-продажи, контент-сервисы и т.п.). Особенно рискуют получающие доходы онлайн и не декларирующие их.
«Самые популярные» налоговые нарушения
Директор департамента физических лиц ГНС Владимир Кизима назвал наиболее распространенные нарушения, которые допускают граждане:
неподача декларации о доходах;
занижение суммы военного сбора;
сокрытие доходов, что уменьшает общий годовой налогооблагаемый доход;
случаи искусственного завышения издержек;
отсутствия подтверждающих документов во время проверок
игнорирование обязательной регистрации плательщиком НДС, если объем сделок за последний год превышает 1 млн грн.
Налоговая постепенно переходит к более системному и массовому контролю за доходами украинцев. Проверки становятся более широкими и частыми, а суммы доначислений могут возрастать.
