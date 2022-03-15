Налоговая реформа в Украине: правительство запретит проверку бизнеса

Правительство сформировало пакет решений для поддержки бизнеса во время войны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении заявил, что правительство меняет экономическую модель Украины в условиях войны.

По его словам, уже сегодня будет принято решение о запрете проверок бизнеса, кроме тех, которые касаются безопасности и здоровья граждан.

"Очевидно, что существовавшая в мирное время экономическая и налоговая система не может быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас", — заявил премьер.

Также одновременно будут отменены требования получения разрешений для значительной части предпринимательской деятельности.

Напомним, Рада признала добровольцев Теробороны ветеранами войны.