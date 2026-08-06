Налоговая служба передаст Минобороны данные о мужчинах призывного возраста

Реестр «Оберег» / © ТСН.ua

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Кабинет Министров Украины обязал Государственную налоговую службу передать Министерству обороны данные из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о гражданах, информация о которых должна быть внесена или обновлена в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства № 981 от 29 июля 2026 года.

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Данным документом внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Согласно постановлению, Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна передать Министерству обороны предусмотренные законодательством сведения о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Целью такого обмена информацией является автоматическая сверка данных Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков со сведениями военного учета для обновления информации в реестре «Оберег».

Ожидается, что это позволит выявить граждан, информация о которых отсутствует в военном реестре, а также устранить несоответствия в уже имеющихся записях. В частности, речь идет о несоответствиях в адресах проживания, паспортных данных и других персональных сведениях.

До принятия этих изменений обновление информации о военнообязанных в основном осуществлялось через территориальные центры комплектования и социальной поддержки либо путем обмена данными через отдельные государственные информационные системы.

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Постановление вступает в силу в соответствии с установленным в нем порядком и направлено на совершенствование механизма ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, в Украине предлагают кардинально изменить подход к мобилизационным мерам. Автор новой петиции на сайте Кабинета министров требует в первую очередь призывать граждан, которые приносили военную присягу, освободив от мобилизации родителей несовершеннолетних детей.

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