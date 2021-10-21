Налоговый долг ФЛП вырос почти на полмиллиарда: кто задолжал государству больше всего

Налоговый долг ФЛП вырос почти на полмиллиарда: кто задолжал государству больше всего

За 8 месяцев 2021 года долг предпринимателей вырос на 451 млн гривен.

Налоговый долг ФЛП вырос почти на полмиллиарда. Такие данные обнародовал Опендатабот за последние 8 месяцев.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 21 октября.

Отмечается, что больше всего задолжали государственные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей. Они должны государству 1,7 миллиарда гривен, что в свою очередь составляет 26% от общей суммы совокупного долга. Представители оптовой торговли — 900 миллионов гривен (14%). Предприниматели, занимающиеся складскими хозяйствами — 487 миллионов гривен (7%).

Вероятнее всего, до конца года задолженность уменьшится, ведь ближе к Новому году большинство предпринимателей пытается гасить долги. Сейчас налоговый долг ФЛП перед государством всего составляет более 7 миллиардов гривен.

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