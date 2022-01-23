Наловили рыбы более чем на 4,5 млн грн и три года тюрьмы: возле острова Джарилгач задержали браконьеров

Наловили рыбы более чем на 4,5 млн грн и три года тюрьмы: возле острова Джарилгач задержали браконьеров

Мужчины выловили больше 420 килограммов краснокнижной рыбы.

В Херсонской области недалеко от острова Джарилгач задержали шестерых браконьеров с краснокнижными белугой, осетром, севрюгой, калканом и камбалой Глоса. Вылов потянул более чем на 420 килограммов и три года тюрьмы.

Об этом 23 января говорится в сюжете ТСН.Тижня.

В Госпогранслужбе рассказали, что браконьеры были на двух лодках. Ущерб государству оценили более чем в 4,5 млн грн.

"В действиях правонарушителей усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 249 УКУ "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". Обнаруженных браконьеров пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины

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