Наложили 5 швов: в Полтаве 2-летний мальчик после посещения детского сада попал на операционный стол (видео)

Женщина написала заявление в полицию по факту травмирования ребенка.

В Полтаве родители после того, как забрали ребенка из детского сада, обнаружили у него порезы языка. 2-летнего мальчика прооперировали и наложили 5 швов.

Об этом сообщает "Полтавское телевидение".

В Полтаве 2-летний ребенок вернулся из детского сада с травмой языка. Об этом рассказала мать мальчика Елена Маилова. По ее словам, она ничего не знала об инциденте, но заметила, что ее сын после возвращения из детсада был какой-то вялый.

"Раздевала ребенка, зашли на кухню, и ребенок выдвигал язычок "мама, поцелуй, мне больно". Я просто испугалась, когда увидела тот язык, потому что это страшно было. Я запаниковала не знала, что делать. Позвонила к воспитательнице, спросила почему мне никто не сказал, что у моего ребенка разрезанный язык", – рассказала мама мальчика Елена Маилова.

По словам женщины, воспитательница приехала к ним домой, чтобы выяснить, что произошло, а малыша отвезли в детскую городскую клиническую больницу, где ему под наркозом на поврежденный язык наложили 5 швов.

Мальчик находился на стационарном лечении 3 дня.

Мамы других детей, которые учатся в садике №34 "Журавлик" об инциденте не слышали.

"Я читала в интернете, но ничего не знаю. Маму я знаю, отзывы о ней очень хорошие. Я не думаю, что она могла солгать",– сказала мама одного из воспитанников детского сада Юлия Соловьева.

"Я в соцсетях прочла, в общем я садиком удовлетворена, честно претензий нет. У нас очень хороший воспитатель", — рассказала полтавчанка Елена.

В детском саду говорят, что каких-то травм у ребенка днем не заметили.

"Это случилось в пятницу, как ребенок уже был дома, то есть из садика он ушел за 5 минут за 17-ту. Снаружи здоров, ребеночек не плакал, ребеночек в садике питался. Воспитатель не может насильно заглядывать в рот. Если бы ребенок плакал, был возбужден, нервничал, сразу мы звоним родителям, сразу ведем к медикам", – рассказала заведующая ДУЗ №34 "Журавлик" Елена Резник.

Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию по поводу травмирования ее сына в дошкольном учреждении.

"В полицию города Полтавы обратилась местная женщина, с заявлением о том, что во время пребывания ее ребенка в детском саду он травмировал себе язык. Данное заявление зарегистрировано в журнале единого учета, оно проверяется и проводится единая проверка. По результатам проверки будет дана юридическая оценка этим событиям", – сказал спикер Национальной полиции Полтавщины Роман Гришин.

Родителям двухлетнего Адема врачи сообщили, что травма языка в дальнейшем не повлияет на дикцию мальчика.

Напомним, что в Тернополе мужчина обвинил воспитательницу одного из детсадов в избиении своего 3-летнего сына . По его словам, ребенок рассказал ему о насилии, а после того, как мужчина пришел в дошкольное учреждение, из-за жалоб воспитательницы его удалили из родительского чата.

Читайте также: