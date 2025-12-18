"Нам до сих пор грозит уничтожение": детектив НАБУ заявил о давлении и попытках дискредитации Бюро

НАБУ

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) все еще находятся под угрозой уничтожения. Ключевые вызовы для независимости институтов остаются актуальными, а против детективов часто играют «не по закону».

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Главные тезисы:

Институциональная независимость под вопросом. По словам Магамедрасулова, ситуация с безопасностью Бюро принципиально не изменилась. Главным фактором давления остаются страхи потенциальных фигурантов дел перед возможными расследованиями.

Игра без правил. Детектив отметил неравные условия работы: антикоррупционные органы обязаны действовать строго в рамках закона, тогда как оппоненты часто используют незаконные методы атаки.

Защита как перманентный процесс. Вопрос независимости НАБУ невозможно решить раз и навсегда. Это требует постоянных усилий.

«Трудно работать по закону, когда против тебя работают, совсем не используя законы. Это очевидный пример того, как может быть абсолютно незаконная история: решили, атаковали и сделали», — отметил Магамедрасулов.

Реклама

Что может обеспечить безопасность НАБУ и САП

По мнению детектива, единственным реальным предохранителем от уничтожения антикоррупционной вертикали является «единый оркестр» контроля, к которому должны присоединиться:

общество (постоянное внимание к попыткам давления); международные партнеры; СМИ и общественные организации.

«Когда все это работает как единый механизм и осуществляет защиту, тогда это и есть настоящая гарантия нашей независимости», — подытожил детектив.

Ранее Руслан Магамедрасулов прокомментировал свою роль в операции «Мидас», подчеркнув, что его участие было ограничено и не предполагало полноценной следственной работы.