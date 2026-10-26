Нам этого хватило бы на годы: Игнат ошеломил, сколько ракет Patriot потратили на Ближнем Востоке

ЗРК Patriot сбивает вражеские ракеты / © ТСН

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Ресурс ракет к ПВО Patriot, который потратили на Ближнем Востоке, мог обеспечить потребности Украины на несколько лет. Все благодаря тому, что украинские военные научились уникальной тактике применения ЗРК, тратя минимум ракет.

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал «РБК-Украина».

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Игнат отметил, что украинский боевой опыт активно изучается, в том числе и в контексте применения систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, тактика использования этих комплексов во время полномасштабной войны существенно изменилась.

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«Украинский опыт изучается. Посмотрите, как изменилась тактика применения того же Patriot. Например, можно использовать Patriot не в качестве стационарного комплекса, как американцы держат его на аэродромах или базах, а сделать его, условно говоря, «блуждающим»: поставить в засаду, сбить пять бортов и невредимым вернуться», — объяснил Игнат.

Он напомнил о случившемся в Брянской области, когда Patriot в мае сбил пять российских бортов, назвав его одним из примеров того, как украинские военные научились использовать ЗРК в реальных боевых условиях.

По словам спикера Воздушных сил, есть и другие наработки, в частности, более экономное использование боекомплекта — когда на одну воздушную цель тратят одну ракету, а не восемь, как это иногда происходило во время боевых действий на Ближнем Востоке.

«Из-за отсутствия такого опыта они могли на один Shahed или одну баллистическую ракету выпустить сразу весь пакет противоракет с пусковой», — отметил Игнат.

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Он объяснил, что комплексы Patriot могут работать в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. При этом в автоматическом режиме система может произвести запуск большого количества ракет.

«Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором есть, потому что того, что было потрачено на Ближнем Востоке, нам хватило бы еще на несколько лет боевой работы системами Patriot«, — подчеркнул представитель ВС.

Дефицит ракет к Patriot в Украине — что известно

Напомним, несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство покупает у США только 12 ракет для Patriot в месяц — это примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена, когда их предоставляли бесплатно. По словам Зеленского, Украина уже оплатила оружие, однако часть поставок до сих пор не согласована.

Как сообщил Игнат, по состоянию на 7 октября в запасе у Украины оставалось всего 10 ракет к системам Patriot. Он отметил, что стране критически не хватает перехватчиков PAC-3, поскольку для защиты от российских баллистических атак требуются сотни таких ракет ежемесячно. Так, только за последнюю неделю враг запустил более 80 баллистических ракет по Украине.

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