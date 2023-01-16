Нам известно, кто именно отдавал приказ, и мы найдем каждого причастного – генпрокурор об ударе по Днепру

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что правоохранителям известно о том, кто отдавал преступный наказ, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

"Нам известно, кто именно отдавал приказ и мы найдем каждого причастного к очередному акту злодеяния против мирных граждан", – цитирует пресс-служба слова генпрокурора.

Костин заверил, что прокуроры сделают все для быстрого и эффективного расследования. В случае необходимости привлечения экспертной помощи и поддержки иностранных специалистов, в частности по установлению погибших, Офис генпрокурора обратится к партнерам.



"Мир стал свидетелем очередного акта агрессии. Наши международные партнеры должны понимать, что каждый день промедления с решением о создании специального международного трибунала для наказания высшего руководства РФ стоит жизней украинских граждан", — заявил генпрокурор.

В Офисе генпрокурора отметили, что разрушенный жилой дом – следствие очередного российского террора. То, что государство-агрессор сознательно применяет неточное оружие в жилых кварталах – это военное преступление и по Женевским конвенциям, и по Римскому уставу МКС.



"Мы уверены, что для совершения этого военного преступления был применен тот же тип ракеты, который уже применялся в других случаях: 27 июня в Кременчуге, 1 июля — в Сергеевке Одесской области. На этой неделе будет принято решение об объединении уголовных производств, связанных с применением этого оружия", – отметил Костин.



Он также подчеркнул, что место трагедии расположено очень далеко от линии фронта и ни одного военного объекта рядом нет.

Удар по многоэтажке в Днепре

По состоянию на 17:00 16 января 2023 года в результате удара ракетой для поражения авианосцев Х-22 погибли 40 человек, трое из них — дети. Спасены – 39, травмы получили 76 человек, среди них – 14 детей. До сих пор разыскиваются 29 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

После попадания ракеты в многоэтажку в Днепре правоохранители обнаружили подозрительных прохожих, которые, по предварительной информации, незадолго до трагедии фотографировали один из объектов энергетической инфраструктуры. По неофициальным данным, речь идет о подростках, которые могли быть участниками интернет-игры, созданной россиянами с целью выявления именно таких объектов.

39 спасенных: из-под завалов в Днепре не теряют надежды достать живых людей

Читайте также: