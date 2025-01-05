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"Если мы находили кого-то – били по рукам": Зеленский опроверг обвинения в коррупции

"Если мы находили кого-то – били по рукам": Зеленский опроверг обвинения в коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Зеленский подчеркнул, что распространение безосновательных заявлений вредит Украине, поскольку подрывает доверие международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с Лексом Фридманом опроверг обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.

Он подчеркнул, что Украина преимущественно получает оружие, а не деньги, и решительно борется с любыми попытками злоупотреблений.

"Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то — били по рукам, и будем это делать", – отметил Зеленский.

Он также прокомментировал информацию о якобы продаже оружия.

"Когда кто-то говорит, что Украина где-то продавала оружие, Россия также поднимала этот месседж. Мы всегда говорили, что наши военные сами убили бы этих людей без суда и следствия. Нам не хватает оружия, а кто-то может что-нибудь продавать", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что распространение безосновательных заявлений вредит Украине, поскольку подрывает доверие международных партнеров.

"Когда такой информации становится много – теряется доверие. Люди слушают средства массовой информации и отчаиваются. И потом ты теряешь помощь".

В то же время, он признал, что на бытовом уровне такие проблемы существуют.

"Хотя я подчеркну, что на бытовых уровнях это есть, и мы ловим этих людей, боремся с этим", – подытожил Зеленский.

Напомним, что президент также заявил, что когда война закончится, президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

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