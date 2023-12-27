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"Нам не хватает штрафбатов!": военный резко отреагировал на заявление Лубинца

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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"Нам не хватает штрафбатов!": военный резко отреагировал на заявление Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец / Фото: Офис президента Украины

Слова Лубинца вызвали большое возмущение у бойца.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец указал на недостатки нового законопроекта о мобилизации. Украинский военный жестко не согласился с ним.

Об этом написал военнослужащий ВСУ Александр Пиддубный.

"То есть мои права и права ныне мобилизованных можно ограничивать бесконечно, а права уклонистов – нельзя? Нам не хватает штрафбатов, чтобы таких, как лубенец или дацюк, туда. Пусть разминируют подходы к п***рам", – считает он.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации нарушает Конституцию.

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Дата публикации
Просмотры
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