"Нам не хватает штрафбатов!": военный резко отреагировал на заявление Лубинца

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец указал на недостатки нового законопроекта о мобилизации. Украинский военный жестко не согласился с ним.

Об этом написал военнослужащий ВСУ Александр Пиддубный.

"То есть мои права и права ныне мобилизованных можно ограничивать бесконечно, а права уклонистов – нельзя? Нам не хватает штрафбатов, чтобы таких, как лубенец или дацюк, туда. Пусть разминируют подходы к п***рам", – считает он.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации нарушает Конституцию.

Читайте также: