"Нам не нужны коллаборанты": Епифаний о возможности объединения с УПЦ МП

Епифаний удивляется, что ужасы, вызванные полномасштабным российским нападением, до сих пор не открыли глаз многим сторонникам МП.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал, может ли в будущем ПЦУ объединиться с УПЦ Московского патриархата.

Об этом иерарх сказал в интервью Gazeta.ua.

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Епифаний напомнил, что с начала полномасштабного вторжения к ПЦУ присоединилось более тысячи приходов УПЦ МП. Приблизительно такое же количество перешло за несколько лет до этого. По его словам, этот процесс продолжается.

В то же время, митрополит не видит смысла в объединении с теми представителями УПЦ МП, у которых откровенно пророссийские настроения.

"Нет смысла говорить о вероятном объединении с теми, кто этому откровенно противится, потому что имеет абсолютно отличные ценности и приоритеты. У нас не тоталитарная Россия, где может быть реализовано все, что заблагорассудится вождю, независимо от мнения или позиции тех, кого это непосредственно касается. Мы призываем, но никого не заставляем и не будем делать этого в будущем. В конце концов, в этом нет никакого смысла. Нам не нужны в своих рядах коллаборанты, которые ненавидят все украинское, или те, кому даже ужас, вызванный полномасштабным российским нападением, не открыли глаз и не стали толчком для переоценки пребывания в составе Московского патриархата. В то же время мы открыты для тех, кто искренне и преданно хочет служить Богу и своему украинскому народу, а не только маскируется и не ищет, как фарисеи, нелепых оправданий собственному нежеланию порывать связь с "русским миром", — подытожил иерарх.

Ранее митрополит Епифаний заявлял, что УПЦ МП только на словах дистанцировалась от Кирилла и РПЦ.

Напомним, верующие Московского патриархата в последнее время отмечались скандальными пророссийскими заявлениями: