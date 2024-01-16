Нам нужно получить преимущество в воздухе: Зеленский в Давосе заявил об уязвимости российских самолетов

Во время выступления президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что Украина нуждается в укреплении сил в воздухе. По его словам, государство во время войны с Россией должно получить преимущество в воздухе так же, как в Черном море.

Об этом шла речь во время выступления украинского президента 16 января.

"Нам нужно получить преимущество в воздухе для Украины так же, как мы получили преимущество в Черном море. Мы можем сделать это, партнеры знают, что необходимо и в каких количествах. Это позволит достигать прогресса на земле. Лишь два дня назад мы доказали, что Украина может даже поражать очень ценные российские военные самолеты, которые никто раньше не сбивал», – сказал президент.

Он также заявил, что ответ, который мог бы научить Россию и придал бы уверенности Западу – полная сила санкций, а также отметил уязвимость российских ракет.

"Все думали, что у России есть ракеты, которые невозможно сбивать. Patriot сбивают все. Многие боялись последствий, если Украина получит ракеты дальнего поражения, а в результате Россия только теряет больше. Мы слышали, что Россия никогда не позволит зерновому коридору без ее привлечения. И мы можем доказать, что Россия примирится с полной потерей своего Черноморского флота, терроризировавшего коммерческие суда. И нам нужно получить преимущество в воздухе, как в Черном море", – добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Давосе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Речь шла о ключевых приоритетах повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

Также президент Украины в Давосе встречался с крупнейшими влиятельными финансовыми фондами. Он отметил важность привлечения частного капитала к проектам по восстановлению Украины.

Читайте также: