"Нам нужно серьезно поговорить": Марцинкив обратился к жителям Франковска

"Нам нужно серьезно поговорить": Марцинкив обратился к жителям Франковска

Мэр возмущает большое количество людей в городе во время сирен.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз обратился к жителям города не пренебрегать собственной безопасностью во время воздушных тревог.

Об этом он сказал в своем видеообращении 21 марта.

По его словам, во время тревоги вместе с военными находился в городе, на улицах которого увидел много людей.

Также читайте Называются заместителями председателя ОГА и просят помочь средствами армии: Марцинкив о мошеннической схеме

"Видел, как сотни людей стояли на остановках, как родители с маленькими детьми гуляли по городу. Особенно меня поразили люди, гулявшие с детьми в районе аэропорта! Тот микрорайон уже трижды терпел удары", — возмутился городской голова.

Глава Франковска призвал горожан быть осмотрительными, несмотря на то, что несколько дней подряд в Ивано-Франковск не прилетали ракет. Впрочем, ни одна тревога не является обучающей, заметил он.

"Это не значит, что враг забыл об Ивано-Франковске. Ро Ровно ударили ракеты. Во Львов прилетели после того, как сирены звучали несколько часов подряд. Ежедневно воздушные удары прилетают на территорию Украины. И каждый день есть опасность для нашего региона", — добавил. Марковка.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске правоохранители усиливают патрулирование в городе, аэропорт которого уже трижды с начала войны атаковали российские войска. Теперь на территории общества патрульные будут интересоваться фото и видеосъемкой, которую ведут горожане и приезжие.

Читайте также: