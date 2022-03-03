"Нам нужно защититься": в МИД призывают партнеров закрыть небо над Украиной

"Нам нужно защититься": в МИД призывают партнеров закрыть небо над Украиной

Кулеба подчеркнул, что у Путина нет шансов выиграть.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров закрыть небо, чтобы защититься от напавшей на Украину России.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Это настоящая Народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!", — призвал Кулеба.