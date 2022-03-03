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"Нам нужно защититься": в МИД призывают партнеров закрыть небо над Украиной

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"Нам нужно защититься": в МИД призывают партнеров закрыть небо над Украиной

Associated Press

Кулеба подчеркнул, что у Путина нет шансов выиграть.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров закрыть небо, чтобы защититься от напавшей на Украину России.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Это настоящая Народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть. На этом фото мирные жители блокируют российских оккупантов в Энергодаре вчера. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защититься. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас!", — призвал Кулеба.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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