"Нам нужно защититься": в МИД призывают партнеров закрыть небо над Украиной

Это true People's War for Ukraine. Putin не имеет никакого шанса на уступку его. На этой фотографии гражданские блоки российские индейцы в энергетической кафе. One of hundreds of such photos and videos. Мы нуждаемся в партнерах, которые помогают Ukraine defense itself. Особенно в аэропорту. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4