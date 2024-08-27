"Нам нужны ваши МиГи": Зеленский призвал Польшу предоставить Украине истребители

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас очень сильно нуждается в самолетах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за помощь, которую она предоставила Украине с начала полномасштабной войны и попросил у страны самолеты, в частности МиГи.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции 27 августа.

"Украина очень благодарна Польше. Каждый раз, когда мы оцениваем помощь Польше, справедливо вспомнить, как это было в первые дни. Мы ежедневно работали с Анджеем на телефоне, мы многое прошли с президентом Польши", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на выборах в Польше страна больше сосредоточилась на внутренних вопросах.

" Вы помните все эти зерновые процессы не очень приятные. Но я считаю, что это фундаментально не повлияет на истрочину близость между нашими странами. Мы сделаем все, чтобы не допустить раскола между нашими странами", — добавил президент.

По его словам, сейчас Украина требует от Польши МиГи и самолеты.

"Я поднимаю один вопрос: нам нужны очень ваши МиГи, ваши самолеты. Таким образом, мы не будем тратить время на тренировку наших пилотов. Я поднимал этот вопрос с президентом и премьером", - добавил он.

Кроме того, президент рассказал о сложностях с возвращением азовцев.

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