Нам очень нужен мир, но не "любой ценой": Украина – на заседании ОБСЕ

Отдельно Цымбалюк обратил внимание на то, что вопреки всем прогнозам Украина освободила более половины своей территории, захваченной Россией с февраля 2022 года.

Украина, как никто другой, хочет мира, но не "любой ценой", что означает необходимость оставления российскими войсками всей международно признанной территории Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, выступая на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ в Скопье 30 ноября, передает "Укринформ".

"Нам, как никому другому, нужен мир, но не "любой ценой". Это значит, что российские войска должны уйти, а целостность Украины должна быть восстановлена в пределах международно признанных границ", — сказал он.

На этом фоне украинский посол выразил благодарность всем, кто помогает Украине в достижении справедливого мира, в том числе путем имплементации Формулы мира — "единственного способа восстановить уважение принципов устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и международного порядка, основанного на правилах".

Цымбалюк отметил, что первоначальные планы России по Украине провалились, "но борьба еще не окончена".

"Средства могут быть разными, но цель – завоевать Украину – остается неизменной: либо путем переговоров, либо войной", — подчеркнул он.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также указал на "построение оси вооруженного зла" между Россией и Северной Кореей и Ираном. По его словам, это свидетельствует о том, что "Россия, если ее не остановить сегодня, готова пойти еще дальше".

"В то же время последние два года доказали, что ОБСЕ приносит наибольшую пользу, когда мы игнорируем российский шантаж и когда мы говорим с Россией с единственной позиции силы, опирающейся на моральное право. В противном случае Россия будет просить все больше и больше уступок. И это понятно, мы ведь не можем строить будущее ОБСЕ со страной, которая похищает наше будущее – наших детей", — заявил он.

Отдельно Цымбалюк обратил внимание на то, что, вопреки всем прогнозам, Украина освободила более половины своей территории, захваченной Россией с февраля 2022 года, и "добилась успеха в битве за Черное море и закрепляется на оккупированном левом берегу Днепра".

"Вместе мы можем достичь гораздо большего. В то же время события в Грузии в 2008 году, в Крыму и на Донбассе в 2014-2015 годах лучше объясняют, что ненаказанная Россия всегда возвращается с новым наступлением. Пора положить конец способности России нападать на независимые и суверенные государства", — заявил глава миссии Украины в ОБСЕ.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отказался участвовать в министерском заседании ОБСЕ в Скопье из-за участия российского министра Сергея Лаврова.

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