"Нам отдали поломанный велосипед, это издевательство": суд отпустил водителя, которая в Чернигове насмерть сбила копа

Родственники покойного будут обжаловать решение суда.

Деснянский районный суд г. Чернигова осудил водителя, которая 12 августа на пешеходном переходе насмерть сбила 38-летнего полицейского. Ей назначили 5 лет лишения свободы, однако суд освободил женщину от отбывания наказания, ограничившись испытательным сроком.

Также читайте В Чернигове на пешеходном переходе водитель насмерть сбил полицейского: подробности и фото

Об этом сообщает gorod.cn.ua.

У полицейского остались родители, вдова и 9-летняя дочь

Погибшего полицейского звали Олег Шарпатый, ему было 38 лет. В день трагедии мужчина стоял на островке безопасности со своим велосипедом. Там его насмерть сбила водитель Daewoo Nexia. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии. У него остались родители, вдова и 9-летняя дочь.

Поліція Чернігівської області

Суд отпустил водителя на свободу, назначив испытательный срок

12 января 2022 года суд признал водителя виновным в ДТП, однако освободил от ответственности, установив испытательный срок.

gorod.cn.ua

Мать покойного Лидия Шарпата рассказывает, что она и прокуроры были удивлены из-за этого приговора. Его она называет издевательством и насмешкой над родными погибшего.

"Кроме как насмешкой и издевательством над нами, все это не назовешь – вернуть нам поломанный велосипед, на котором погиб мой сын. Эта женщина ни разу за время следствия и до сих пор не попросила прощения, не поговорила по-человечески, не посочувствовала. Даже если она боялась, можно было в социальных сетях изложить свои соболезнования, признания, мысли по поводу произошедшего... Только на суде она сказала: "Извините, я не хотела", — говорит Лидия Шарпата.

Родные мужчины возмущены таким приговором

Мать покойного полицейского говорит, что женщина несколько раз переводила ей на счета 10 тыс. грн, но все эти деньги женщина возвращала ей.

Вдова полицейского Галина Шарпата возмущена приговором суда. Она считает его несправедливым.

"Он умер в течение 5 минут из-за разрыва печени. Если бы это был хотя бы перелом грудной клетки, у него был шанс остаться в живых. При этом она говорит, что дорога, знаки освещались, но она не увидела Олега. Хотя он в тот вечер был у яркой красной футболке, с велосипедом красного цвета. Да и рост у него был 182 — как можно было не заметить? И я не знаю, как при скорости 45 км в час можно с такой силой сбить столб и человека?", — говорит Галина Шарпата .

gorod.cn.ua

Мать полицейского со слезами на глазах записала видеообращение

Родственники покойного будут обращаться в апелляционный суд. Также мать полицейского со слезами на глазах записала видеообращение, в котором убеждает, что водитель совершила умышленное убийство и избежала наказания.

"У меня был единственный сын, который был добрым и всегда помогал людям. Таких людей очень мало", — говорит со слезами мать покойного полицейского.

Читайте также: