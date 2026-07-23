"Нам по...й, что ты военный": в Виннице таксисты-"грачи" угрожали ветеранам "авторитетами" и выгоняли с вокзала

Скандал возле вокзала в Виннице: местные таксисты пытались выгнать ветеранов с «точки» / © Вежа

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На железнодорожном вокзале в Виннице разразился громкий скандал между местными таксистами и ветеранами войны, которые пытались работать в этой сфере.

Об этом рассказал в Facebook глава организации «Ветеранский корпус Виннитчины» Владислав Балицкий.

«Таксисты нападали на ветеранов, когда они пробовали таксовать на железнодорожном вокзале в Виннице. Фразы „нам по…й, что ты военный“, „за нами авторитеты стоят“», — рассказал он.

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По словам Владислава, во время одного из инцидентов к месту конфликта прибежала большая группа людей, чтобы выгнать бойца с так называемой точки. В ответ на поддержку побратима прибыли десятки ветеранов.

«В последний раз около 5 человек прибежало прогонять нашего побратима, а нас прибыло почти 50. Если эти лица присвоили точку, то я теперь лично буду следить за законностью ведения их бизнеса», — сообщил ветеран.

Напомним, что в Полтаве в суд передали обвинительный акт в отношении 20-летнего водителя электросамоката, обвиняемого в избиении 43-летнего ветерана, который потерял обе руки.

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