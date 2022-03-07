"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет" — Зеленский

"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

"Мирный народ воюющей страны, мы защищаемся от вторжения уже 12 день. Мы никогда не хотели этой войны. Но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага из нашей земли и нашей жизни. Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается, станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой", — сказал Владимир Зеленский.