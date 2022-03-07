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"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет" — Зеленский

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"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет" — Зеленский

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

"Мирный народ воюющей страны, мы защищаемся от вторжения уже 12 день. Мы никогда не хотели этой войны. Но ее принесли к нам. Мы никогда не мечтали убивать, но нам приходится выбивать врага из нашей земли и нашей жизни. Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается, станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой", — сказал Владимир Зеленский.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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