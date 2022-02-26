"Нам рассказывают об истории - мы покажем историю", - мэр Чернигова Атрошенко вместе с черниговцами помогают ВСУ держать оборону

"Нам рассказывают об истории - мы покажем историю", - мэр Чернигова Атрошенко вместе с черниговцами помогают ВСУ держать оборону

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, которые имеют оружие, получить задачи по защите города.

Город мы никому не сдадим, сказал он в своем видеообращении.

«Мужчины с оружием, способные охранять своим оружием наш город, пожалуйста, подтягивайтесь на место дислокации Верени-2 для получения заданий. Сегодня все, что можно сделать, мы делаем для организации обороны города. И город мы никому не сдадим. Нам рассказывают об истории – мы покажем историю. Если кто-то заблудится и будет искать выход на Россию – мы подскажем, где он», - заявил Атрошенко.

Всех гражданских черниговцев Атрошенко призвал находиться в укрытиях.

«Уважаемые черниговцы, прошу сохранять всех спокойствие. Гражданские жители, прошу находиться в укрытиях. Желательно всех в укрытиях. Добра и здоровья! Слава Украине!», – сказал мэр Чернигова.