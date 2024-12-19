"Нам скучно, хочется движухи": Путин сделал циничное заявление о войне в Украине (видео)

Мол, россиянам "скучно", так что им нужно, чтобы "все свистело".

Российский диктатор Путин в очередной раз пробил дно. Так, он назвал войну в Украине "движухой".

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время своей пресс-конференции.

Путин назвал войну в Украине "движухой"

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха – все свистит у виска, и пули, и секунды", – выдал неадекватный.

Он добавил, что, конечно, россиянам страшно – "это ужас".

"Ужас... ужас. Но не ужас-ужас-ужас", – завершил кремлевский лидер, явно потерявшись в своей кровожадной речи.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области и ответил на вопрос о возвращении захваченных территорий региона.

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