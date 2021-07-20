"Нам следует готовиться к третьей волне пандемии коронавируса" — Минздрав Украины

Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

ВОЗ на прошлой неделе заявила об увеличении случаев заболевания во всем мире и связывает это с распространением штамма "Дельта", который значительно легче передается, чем другие штаммы.

Что следует знать об этой разновидности вируса COVID-19 и как от него защититься — рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Впервые штамм "Дельта" идентифицировали в декабре прошлого года в Индии. А уже в июле его зафиксировали в 111 странах, и по прогнозам ВОЗ за несколько месяцев он станет доминирующим в мире.

Особенности штамма "Дельта" COVID-19

Более высокая контагиозность. "Дельта" распространяется быстрее других штаммов. Он в 1,6 раза агрессивнее, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще — в реанимацию.

Ученые все еще собирают данные о том, является ли штамм "Дельта" смертельнее других вариантов COVID-19. Однако, анализируя ситуацию с распространением "Дельты" в Великобритании, можно утверждать, что уровень госпитализаций и смертности может вырасти среди не вакцинированного населения.

Защищают ли от штамма "Дельта" имеющиеся вакцины

По предварительным данным Департамента здравоохранения Великобритании, вакцины на 60-80% защищают от болезни и на 95% от осложнений, из-за которых возможна госпитализация.

Украинское правительство усилило контроль пассажиров, прибывающих из стран, где зафиксирована вспышка штамма "Дельта". Однако самым эффективным способом защиты будет полная вакцинация себя и своих родных. В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19, где могут привиться все желающие. Также происходит прививки организованных коллективов, возможностями которого воспользовались 954 компании, таким образом вакцинировали 128 646 сотрудников.

"Еще раз напоминаем, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. И не забывайте соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки!", — отметили в Минздраве.

Напомним, Одесская и Тернопольская области не соответствуют "зеленой" зоне по одному из показателей. В двух областях "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций, но сами регионы все еще находятся в "зеленой" зоне карантина.

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