"Нам угрожают черви с 90-х": экс-нардеп прибыл на допрос в костюме Бэтмена

Что именно хотел показать этой акцией бывший нардеп — непонятно, но выглядел он эффектно.

Бывший народный избранник и бизнесмен Геннадий Балашов из Киева решил запомниться правоохранителям, которые его допрашивали. Он прибыл в Печерское управление полиции в костюме Бэтмена.

Об этом сам Балашов сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Коррупция в Печерском райотделе не доказана, но процветает. Наша задача установить преступников и сдать их полиции. Нам угрожают черви с 90-х", — сказал Балашов.

Далее он проследовал в кабинет к следователю.

Геннадию Балашову инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.298 УК Украины (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Речь идет о строительстве многоэтажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Сейчас Балашов — в статусе подозреваемого, а дело готовится для передачи в суд.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

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