"Нам важно показать истинное лицо российских военных", — режиссер фильмов об оккупированных Мариуполе и Херсоне Лиза Татаринова

В мае украинский режиссер Лиза Татаринова презентовала документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада", в котором зафиксированы рассказы очевидцев о страшных событиях и жизни под постоянными обстрелами России. Позже, в июле, зрителям презентовали ленту "Тихий террор. Хроники ада" об оккупированном с первых дней войны Херсоне. Оба фильма содержат документальные кадры и рассказы людей, которым удалось вырваться из-под оккупации рашистами и выжить.

В настоящее время эти документальные фильмы доступны для бесплатного просмотра на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. В компании рассказывают, что это, в первую очередь, свидетельство многочисленных преступлений России на территории Украины, о которых должен знать весь мир.

ТСН.ua пообщались с режиссером Лизой Татариновой о работе над фильмами, международной дистрибуции лент и почему стоит продолжать снимать кино, даже когда опускаются руки.

Сейчас вы документируете важные события, которые происходят в нашей стране. Какие месседжи закладываете в свои работы и на какую аудиторию ориентированы ваши ленты?

Наш проект, прежде всего, - это свидетельство о преступлениях, которые совершает россия против украинцев. Мы сознательно не рассказываем о комбатантах (военные, участвующие в боевых действиях – ред). Наши герои – мирные жители, жизнь которых разрушила война. Ибо именно преступления против мирного населения являются нарушением правил и обычаев ведения войны, и они не имеют срока давности. Для нас важно зафиксировать показания очевидцев и участников событий, а еще, особенно для западной аудитории, показать подлинное лицо русских военных, не украшенное русской пропагандой.

Мы стараемся, хотя, откровенно говоря, это нелегко, выбирать темы, которые были бы одинаково интересны и актуальны как в Украине, так и на западе. Потому что если украинской аудитории уже не нужно объяснять, что действительно происходит в нашей стране и кто должен нести за это ответственность, то за рубежом, к сожалению, ситуация другая. Мы должны развеивать мифы и делать все возможное, чтобы нарративы о "постановках в Буче", "украинских нацистах и бандеровцах" навеки ушли в прошлое. Это реальность, которую мы должны изменять.

Планируется ли международная дистрибуция ваших фильмов? Важно, чтобы об Украине не уставали говорить в мире...

Это то, над чем мы постоянно и упорно работаем. Наш первый фильм "Мариуполь. Хроники ада" показали одни из крупнейших европейских каналов – немецкий Welt, австрийский ORF, португальский SIC, эстонский ETV, Latvian Television и "Настоящее время". Сейчас фильм доступен на Киевстар ТВ и зрители в свободном доступе могут его просмотреть.

Также прошли публичные показы в Португалии, Тайване, Италии, Польше, США, Канаде и Ливане. Но, наверное, самое ценное для меня было получать фидбек от обычных зрителей за границей, просмотревших ленту на Youtube (изначально фильм содержал английские субтитры). Обычные люди, которых затрагивает происходящее в Украине, обращались к нам с предложением перевести наш фильм на волонтерских началах, чтобы показать его самой большой аудитории в своих странах.

Так, португальский перевод появился благодаря девушке из Бразилии, которая никогда не была в Украине и не имеет украинских корней, однако она первой предложила сделать для нас титры на португальском языке. Честно говоря, именно такие истории вдохновляют работать дальше. В настоящее время на нашей странице в YouTube фильм "Мариуполь. Хроники ада" содержит английские, португальские, немецкие и испанские субтитры.

Мы обязательно добавим перевод на другие языки и к ленте "Тихий террор. Хроники ада", но чуть позже. В настоящее время ведутся переговоры о показе фильма на больших европейских телеканалах. Условием бродкастеров есть отсутствие фильма с переводом в свободном доступе. К сожалению, ввиду большой аудитории, доступ к которой они обеспечивают, должны считаться с этим требованием. Надеюсь, фильм с переводом в свободном доступе мы сможем презентовать уже в сентябре после показа европейскими вещателями.

Как проходят съемки ваших проектов сейчас? Какие истории героев ваших фильмов поразили вас больше всего?

Если бы до 24 февраля мне сказали, что можно создавать полнометражные документалки таким ресурсом, который мы имеем сейчас – я бы не поверила :) Так получилось, что команда "ТВ-Студио" с началом вторжения оказалась разбросанной по разным странам. Я и оператор находимся в Украине, наш режиссер монтажа Илья Макаренко – в Лиссабоне, звукорежиссер – в Великобритании, где работает помощником фермера. Из техники, которой мы работаем, есть камера, мобильный телефон и три ноутбука.

Учитывая, что наш проект не коммерческий, большего позволить себе не можем. Часть интервью для фильма о Мариуполе и большую часть героев фильма о Херсоне мы снимали в Одессе – квартиру наших друзей пришлось превратить в импровизированную студию. Когда-то после нашей Победы я, наверное, напишу мемуары о том, как снимать фильм с минимальным ресурсом. Однако главное – это мотивация. За четыре месяца нам удалось создать 2 фильма. И мы не собираемся останавливаться.

Я очень благодарна людям, которые согласны рассказать нам свои истории. Нравственно это нелегко. К тому же и в Мариуполе, и в Херсоне, на оккупированных территориях, остались их близкие, следовательно, существует определенный риск. Тем не менее, они приняли это, чтобы донести мир, происходящий в их городах. И я считаю нашей обязанностью помочь им в этом.

Украинский кинематограф пополняется множеством важных и очень тяжелых проектов, связанных с войной. Как, по-вашему, будет развиваться отрасль в разрезе ближайших лет?

Проекты, которые сейчас создаются, рассчитаны на разную аудиторию – есть работы фестивального формата, есть такие, как наш, – телевизионные, рассчитанные на широкий круг зрителей. И чем больше их будет – тем больше у нас есть шансы достучаться до мира. К сожалению, есть документальные проекты, которые вряд ли увидит украинский зритель, потому что дистрибьюция в Европе, кое-где, требует исключительных лицензионных прав на показ продукта. Каждый идет своим путём. И это нормально.

Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, естественно, что финансирование кинопроизводства сегодня не является приоритетом для государства. Всем нам приходится сталкиваться с необходимостью искать ресурсы для того, чтобы продолжать работу. Но останавливаться нельзя. Чем дальше, тем сильнее чувствуется усталость от войны и украинской, и европейской аудитории. И самая большая опасность – стать на паузу. Должны лупить эту скалу.

"Одна из главных задач Киевстар ТВ – поддержка проектов украинского производства. Сейчас появляется большое количество работ, которые показывают реалии войны и имеют очень важную миссию – фиксировать преступления России на территории Украины и объединять мир вокруг драматических событий в нашей стране. Таковы фильмы о Мариуполе" и Херсон, которые доступны на платформе и рассказывают об ужасах войны во временно оккупированных городах. Хроники ада" в первый месяц показа возглавила топ фильмов по уникальным просмотрам, а фильм "Тихий террор. Хроники ада" всего за несколько дней стал №1 на платформе. Это свидетельствует о большом запросе зрителей на документалистику и продукты украинского производства. Поэтому мы будем развивать это направление и дальше", – комментируют в Киевстар ТВ.

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