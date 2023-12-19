Нам всем нужно давать результат государству, а селфи делать потом: Зеленский – о Безуглой

Президент подчеркнул, что Залужный также его представитель, как и все те, кого он назначал, или кто с ним пришел: кому-то очень благодарен, а за кого-то стыдно.

Нардеп Марьяна Безуглая, так же как и другие люди, любит комментировать публикации в Facebook. Однако сейчас украинцам нужно давать результат государству.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Валерий Залужный также мой представитель, как и все те, кого я назначал, или кто со мной пришел. Кому-то очень благодарен, а за кого-то стыдно", — сказал президент.

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Что касается каких-либо комментариев в Facebook, то Зеленский отметил, что не занимается этим, потому что не имеет на это времени.

"У меня нет времени на ежедневные лишние диалоги безрезультативные. Я использую социальные сети как площадку, на которой я могу ответить на те или иные вопросы, дать сигналы нашему обществу, внутри нашего государства, важные или срочные вещи, а также как формат общения с другими нашими партнерами, – отметил он.

По поводу активности Безуглой в соцсетях президент подчеркнул, что сейчас главное – давать ежедневный результат государству, а все остальное – потом.

"Относительно Марьяны и Залужного, очень сложно. Они все очень любят комментировать, лайкать в Фейсбуке. Они очень часто там общаются. У них диалоги с первых дней… То они вместе ездят на фронт, то они ссорятся. Это сложные вопросы для меня. Поэтому я вам сказал, мне кажется, нам всем нужно давать результат государству ежедневный, а селфи — успеем", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

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