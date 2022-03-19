"Нам выдали приказ на залп по окраине Новой Каховки, где было мирное население" – российский пленный

"Нам выдали приказ на залп по окраине Новой Каховки, где было мирное население" – российский пленный

Пленный российский военный Игорь Руденко рассказал об обстреле мирных людей в Новой Каховке.

Российские военные цинично обстреливают гражданское население Украины.

Пленный российский военный Игорь Руденко, заявивший, что он гражданин Украины, рассказал об обстреле мирных жителей в Новой Каховке.

"Получили приказ стрелять в гражданских"

Руденко рассказал, что российские войска развернули артиллерию, прикрываясь мирным населением Украины. После этого оккупанты получили приказ "дать залп по окраине города".

По словам пленного, оказалось, что они стреляют по мирному населению.

"Мы столкнулись с тем, когда приказали дать залп, как сказали, по окраине города. Когда я посмотрел на карту, которую нам выдали, оказалось, что это были мирные дома, мирное население", – сказал Руденко.

Расстрел автомобиля с женщиной и ее сыном

Пленный Руденко также рассказал о том, как из автомата расстреляли гражданское авто в Новой Каховке.

"Столкнулся с тем, как расстреляли гражданскую машину в Новой Каховке. Там была женщина и за рулем ее сын. Расстреляли из автомата", — сказал пленник.

Руденко заявил, что расстрел произошел, потому что они ехали и не остановились.

Напомним, в Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.

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