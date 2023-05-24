"Нам здесь жить": Киевстар, 1+1 media и "Повернись живим" запускают сбор для 146 саперных групп ради разминирования страны

В Украине стартует кампания "Нам здесь жить". Ее цель – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение транспортом и всем необходимым для разминирования оборудованием и имуществом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Инициаторы проекта – Киевстар и фонд «Повернись живим», партнером инициативы стала группа 1+1 media. В рамках сбора можно оформить подписку на ежемесячный донат или внести индивидуальный взнос на сайте инициативы.

Украина является наиболее заминированной страной мира, опережая по этому показателю Сирию и Афганистан. Минами и неразорванными боеприпасами загрязнены около 30% нашей территории, согласно данным ГСЧС. В свою очередь правительство Украины определило разминирование одним из пяти ключевых приоритетов быстрого восстановления страны. Процесс разминирования не менее важен, чем восстановление социальной и критической инфраструктуры.

"За смену сапер обезвреживает десятки взрывоопасных предметов. Конечно, при такой нагрузке нуждаемся в оборудовании для быстрого и качественного разминирования. Поэтому хочется поблагодарить всех, кто присоединится", – говорит Юлия "Ромашка", саперка ВСУ.

Киевстар, 1+1 media и "Вернись живым" запускают сбор на разминирование

Чтобы повысить безопасность во время разминирования украинских территорий, Киевстар вместе с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» и группой 1+1 media инициируют сбор в рамках кампании «Нам здесь жить». Средства пойдут на приобретение транспорта и необходимого оборудования для инженерно-саперных групп в составе подразделений ВСУ.

«Первые в деоккупированные города и села заходят украинские саперы, обеспечивая условия для восстановления критической инфраструктуры, в том числе, позволяя специалистам Киевстар восстанавливать мобильную связь. Помогать в разминировании – важная миссия нашей компании. Киевстар выделяет на сбор 20000000 грн и призывает украинцев и украинские бизнесы поддержать инициативу. Каждый может внести свой вклад и отправить донат насайте проекта », – комментирует Александр Комаров, президент компании Киевстар.

«Каждый украинец сейчас работает на Победу, прилагая максимальные усилия, чтобы этот день наступил как можно быстрее. И уже сейчас необходимо инициировать проекты, которые будут помогать устранять последствия полномасштабного вторжения России в Украину. Таков проект «Нам здесь жить». 1+1 media с радостью приобщается к коммуникации всех этапов проекта и будет задействовать площадки медиагруппы для информирования украинцев на тему минной безопасности. Благодарны партнерам за столь сверхважную инициативу», — прокомментировал партнерство СЕО 1+1 media Ярослав Пахольчук.

«Около трети нашей территории и все прибрежные воды нуждаются в разминировании. С подобными задачами в мире справляются десятилетиями. Поэтому важно действовать как можно быстрее, — говорит директор фонда «Повернись живим» Тарас Чмут. — Саперы Сил поддержки ВСУ работают и на уже деоккупированных территориях, и где идут активные боевые действия. Они очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов в больших масштабах. И наша задача – предоставить им инструментарий, чтобы могли делать это быстрее, эффективнее и безопаснее. Приобретенные нами пикапы обеспечат мобильность саперных групп — автономное передвижение по стране бойцов со всем нужным имуществом. С групповыми и индивидуальными сумками сапера, металлоискателями, щупами они будут непосредственно разминировать. Средства связи необходимы для координации подразделений. Коптеры и планшеты – для аэрофотосъемки, фиксации минных полей, определения координат опасных объектов. Весь список имущества мы согласовали с Командованием Сил поддержки и военными, работающими с ним».

Кампания «Нам здесь жить» стартовала 24 мая и продлится до достижения полной суммы сбора.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн. грн. помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам безвозмездных услуг и бонусов в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн. грн. для восстановления цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net ,www.kyivstar.ua

Справка о 1+1 media

Группа 1+1 media — один из крупнейших медиахолдингов Восточной Европы, ныне работающий 24 на 7 ради главной цели — Победы Украины в войне с РФ. В состав 1+1 media входят самые авторитетные телеканалы страны — 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНИАН, Бигуди; новостные ресурсы, являющиеся лидерами УА нет по количеству читателей — ТСН.ua, Информационное агентство «УНИАН», Главред; собственные продакшн-подразделения, обеспечивающие отечественные и зарубежные рынки качественным контентом; партнерские OTT-платформа Киевстар ТВ и спутниковый оператор Viasat, а также образовательный проект 1+1 media school. 1+1 media имеет обширное дистрибуционное портфолио и распространяет контент практически по всему миру. С января 2021 продажами прямой рекламы и межпрограммного спонсорства на телеканалах группы 1+1 media занимается сейлзхаус «Сириус медиа».

Дополнительная информация: https://media.1plus1.ua/

Повернись живим

«Повернись живим» — это фонд компетентной помощи армии, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. Работает на укрепление украинской армии с 2014 года. Более 6,6 млрд. грн. или более 175 млн. дол. Фонд собрал на нужды сил обороны: тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы наблюдения и разведки, средства связи, питания и многое другое. «Повернись живим» является первой благотворительной организацией в Украине, которая получила разрешение на закупку и импорт товаров военного и двойного назначения. В частности, приобрел для войск комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 специальных бронированных автомобилей и 1460 пулеметов калибра 7,62-мм. Инструкторы Фонда подготовили тысячи высококвалифицированных специалистов – саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов, а также работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.

Дополнительная информация:https://savelife.in.ua/