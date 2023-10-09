Нам здесь жить: собрано 110 млн грн для разминирования Украины

В рамках совместной благотворительной инициативы Киевстар и фонда «Повернись живим» продолжается сбор на обеспечение оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Сейчас на проект аккумулировано 110 млн грн и 51 саперная группа уже укомплектованы необходимым транспортом и снаряжением.

Современная саперная оснастка и новые пикапы, которые получат военные, должны обезопасить жизнь защитников, занимающихся разминированием и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасного для людей наследия войны и оккупации.

«Наши саперы работают на деоккупированных территориях и на фронте. В прошлом году с собратьями разминировали освобожденную Харьковщину, затем была ротация в Бахмут Донецкой области, сейчас работаем на Купянском направлении. Поэтому для нас очень важен надежный транспорт. Это дает нам возможность быстро добраться до районов выполнения задач, выйти из-под обстрелов и эвакуировать раненых», – говорит Юлия «Ромашка», командир саперного отделения.

30% территории Украины, равной половине площади Германии, заминировано. Под угрозой жизни почти 6 миллионов украинцев. В настоящее время гуманитарное разминирование является одним из важнейших национальных приоритетов страны.

«Мы каждый день инвестируем в будущее Украины. Сделать наши города безопасными для жизни – один из приоритетов Киевстар, и мы делаем это как через оказываемые нами услуги, так и через инициативы, которые поддерживаем», – сказал Александр Комаров, генеральный директор Киевстар. «Я счастлив, что мы смогли собрать более 100 миллионов гривен на разминирование. Благодарю всех неравнодушных, наших клиентов и сотрудников Киевстар, внесших свой вклад, и с нетерпением жду не только следующей вехи этой кампании, но и безопасного возвращения наших соотечественников на разминированные территории».

Помощь в обезвреживании мин – важная миссия для компании, поэтому национальный мобильный оператор совместно с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» запустил проект для разминирования страны «Нам тут жити». Киевстар уже перечислил на сбор 20 000 000 грн. Фандрейзинговая кампания с целью собрать 175 млн грн продолжается до закрытия полной суммы сбора. Присоединиться можно по ссылке: https://kyivstar.ua/safehome

С начала полномасштабного вторжения Киевстар поддерживал своих клиентов и украинцев благотворительной помощью и безвозмездными услугами, а также обеспечивал непрерывность связи и инвестировал в цифровые сервисы. Общая сумма благотворительной помощи, предоставленной компанией ВСУ, абонентам, стране уже превысила 1,3 млрд грн. В течение следующих трех лет Киевстар планирует инвестировать 600 миллионов долларов в поддержку инфраструктуры, цифровой рост и социальные инициативы по восстановлению Украины.