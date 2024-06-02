"Нам желают "всего лучшего": офицер ТЦК ответил на обвинения гражданских

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки предстали перед громкими вызовами во время мобилизации в Украине — отношением гражданского населения к представителям ТЦК и постоянной готовности к отражению повторного нападения противника.

Об этом "Общественному" сказал офицер отдела рекрутинга и комплектования Черниговского областного ТЦК, майор Сергей Шовковый.

Отношение гражданских к ТЦК – это первый вызов. По словам офицера, с 2014 года по службе в ТЦК ничего не изменилось: центры как работали тогда — на мобилизацию, проведение контракта, поступление в высшие военные учебные заведения — так и сейчас работают, отметил Сергей Шовковый. Но, по его словам, работа стала более масштабной.

"Какие вызовы? Первый — это, будем так говорить, скорее всего, отношение гражданского населения к представителям ТЦК. Хотя, уточню — части населения, но эта часть все же есть. Это гражданские, обвиняющие ТЦК в том, что они — плохие, забирают на войну... Если почитать чаты, то нам желают "всего лучшего", забывая о том, что главный враг не ТЦК, а главный враг — наш глупый сосед. будет, а заедет в твою хату. К чему это я веду? Во-первых, враг — не ТЦК. задача уже на самом "передке", — объяснил он.

Что касается фронта и тыла, если не будет тыла, то и фронт посыплется, сказал офицер.

"Это действительно одно целое. И общественное мнение в тылу должно быть такое же, как и на фронте — что все работают только на одно. На — фронте украинцы, которые защищают свой дом, свою семью. В тылу — украинцы, которые помогают фронту, и это может быть любая помощь. Кроме нас, никто воевать за нас не будет. И это должно быть в голове каждого украинца, а украинцы сознательная нация.

Между тем, соцсетями распространяется видео, где между военнослужащими ВСУ и гражданином в гражданском произошел инцидент в Днепре.

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