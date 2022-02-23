"Намеренно стреляли сначала артиллерией, потом "Градами": глава Луганской ОГА рассказал об обстреле ТЭС в Счастье

"Намеренно стреляли сначала артиллерией, потом "Градами": глава Луганской ОГА рассказал об обстреле ТЭС в Счастье

По мнению главы области, боевики умышленно целились в теплоэлектростанцию.

В Луганской области боевики обстреляли из тяжелого вооружения теплоэлектростанцию в городе Счастье. Несколько тысяч человек остались без света, а из-за обстрелов работу станции пока восстановить невозможно.

Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Обстрелы продолжаются и, к сожалению, впервые за мою каденцию сегодня враг использовал уже системы залпового огня "Град". Обстреляли теплоэлектростанцию Счастья. Скорее всего, в ближайшее время не будет возможности ее восстановить", — говорит Сергей Гайдай.

Он рассказывает, что в 2020 году в Луганской области открыли огромную подстанцию в Кременной. Она полностью выдерживает нагрузку, которую сейчас нужно брать на себя при отключении Счастинской ТЭС, поэтому сейчас обесточены населенные пункты, которые находятся именно в Счастье и рядом с ним.

"Мы пытаемся сделать обводные каналы вывода электричества для того, чтобы все же возобновить электроэнергию. Но в небольших населенных пунктах, находящихся почти в серой зоне, не получится отремонтировать, потому что обстрелы не дают возможности ремонтникам подойти для проведения работ", – отмечает глава Луганской ОГА.

Он добавляет, что теплоэлектростанцию в Счастье боевики, скорее всего, обстреляли специально.

"Такое впечатление, что намеренно стреляли сначала артиллерией, потом "Градами" именно для того, чтобы станцию разбить. Сейчас восстановить все оборудование, которое они уничтожили, нет такой возможности вообще. Даже в мирное время пришлось бы потратить много времени на восстановление", – рассказал Гайдай.

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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