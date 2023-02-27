Намеренно запустили по ним дроны: появились новые детали гибели бойцов ГСЧС в Хмельницком (фото)

В Хмельницком в результате ночной атаки погибли двое спасателей.

В Хмельницком в результате российской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, а также сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Известно, что одного из спасателей звали Владислав Дворак. Погибший герой являлся командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части в городе Хмельницкий.

Другого погибшего спасателя зовут Сергей Севрук. Чрезвычайники ликвидировали последствия вражеской атаки по гражданским домам, а затем враг запустил по ним дрон-камикадзе.

"Сегодня команда МВД Украины потеряла двух спасателей: 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел наших Умы. без оружия. Двое погибли", — заявил глава МВД.

Еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"МВД тоскует вместе с семьями погибших. Помним и ценим наших героев. Стоим", — подытожил Клименко.