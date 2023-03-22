Намерены остановиться только на границах 1991 года — Гуменюк о взрыве в Крыму и панических настроениях на полуострове

В ВСУ сообщили о последствиях взрывов на севере Крыма.

Об этом заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

«Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Пока это официальная версия, и это все, что мы можем сказать о том, чем именно был поражен враг. Сейчас мы говорим о том, что атака по узловой станции – это один из элементов нашего плана, который предшествует тем самым активным действиям, которых все очень ждут, потому что истощение логистики врага и в некоторых направлениях даже прекращение ее – это залог удачных действий на потом», – добавила спикер.

На вопрос о том, как восприняли этот сигнал оккупационные «власти» РФ и подконтрольные ей чиновники в Крыму, Гуменюк подчеркнула, что панические настроения «там уже царят».

«Конечно, вызвать панические настроения уже поздно, они уже там царят, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные, те, что в них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, которая однозначно обозначает намерения сил обороны и направление движения сил обороны», – пояснила она.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга к тому же прокомментировала вывод Россией ракетоносителей на дежурство в Черном море после нескольких дней перерыва.

Это такой жест, демонстрация: не так нам все это страшно, все еще у нас нормально, так же как они умеют создавать хорошую мину при плохой игре. Кроме того, это может быть демонстрация силы, демонстрация присутствия», – отметила она.

Ранее Наталья Гуменюк заявила, что взрывы в Джанкое на севере оккупированного Крыма – это четкий сигнал россиянам, чтобы они уезжали с полуострова.

Напомним, в Крыму уничтожили ракеты "Калибр", которыми кафиры планировали обстрелять Украину.

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